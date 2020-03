Smartphones oscillant entre 5G et rayonnement, voici les modèles à risque

L’avènement de la 5G apportera une vague d’innovations dans le domaine de la téléphonie mobile. L’activation des premières offres utilisables avec la nouvelle connexion donnera un choc majeur sur cette part de marché, déclenchant une compétition qui s’était un peu ralentie avant l’arrivée d’Iliad en Italie.

Dans le même temps, comme le précise Fiorella Belpoggi, il n’est pour le moment pas possible de s’exprimer définitivement sur la 5G de manière positive ou négative, car il n’y a pas suffisamment d’études – et suffisamment de temps – pour pouvoir affirmer avec certitude que la nouvelle connexion apporte certains avantages ou inconvénients.

Ce que nous savons jusqu’à présent concerne plutôt les smartphones qui, comme nous le savons bien, produisent une certaine quantité de rayonnement qui il diffère également en fonction des tâches effectuées par chaque téléphone. De plus, l’introduction du nouveau modem 5G intégré pourrait accentuer cette caractéristique déjà intrinsèque des smartphones, produisant une part de rayonnement encore plus élevée.

Pendant ce temps, le Office fédéral allemand de radioprotection a publié une liste de smartphones pour aider les utilisateurs à faire un choix éclairé. Voici donc les modèles qui produisent le plus de rayonnement pour le moment.

Smartphone et rayonnement: la liste officielle avec les valeurs SAR de chaque appareil

Smartphones moins dangereux

Motorola Moto G7 – 0,45 W / kg

Wiko View 2 – 0,43 W / kg

Téléphone Razer – 0,42 W / kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W / kg

LG V30 – 0,375 W / kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W / kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W / kg

Samsung Galaxy J4 + – 0,32 W / kg

Lame ZTE V9 – 0,32 W / kg

LG V40 ThinQ – 0,318 W / kg

Samsung Galaxy J6 + – 0,31 W / kg

Lame ZTE A610 – 0,31 W / kg

Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W / kg

Motorola Moto Z – 0,30 W / kg

Samsung Galaxy S9 + – 0,29 W / kg

Wiko View 2 Go – 0,287 W / kg

PH-1 essentiel – 0,28 W / kg

LG Q6 / Q6 + – 0,28 W / kg

HTC U11 Life – 0,28 W / kg

Samsung Galaxy S8 + – 0,26 W / kg

Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W / kg

Samsung Galaxy A8 – 0,24 W / kg

LG G7 – 0,24 W / kg

LG G6 – 0,235 W / kg

Nokia 6-0,207 W / kg

Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w / kg

ZTE Axon Elite – 0,17 W / kg

Smartphones modérément dangereux

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W / kg

Huawei Mate 20 – 0,99 W / kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W / kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W / kg

Xiaomi Mi A2 – 0,963 W / kg

Huawei P10 – 0,96 W / kg

Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W / kg

Google Pixel 2 – 0,93 W / kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W / kg

Huawei P10 Lite – 0,89 W / kg

Sony Xperia XZ – 0,870 W / kg

Apple iPhone X – 0,87 W / kg

Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W / kg

Huawei P Smart 2019 – 0,83 W / kg

Huawei P20 – 0,76 W / kg

Huawei P20 Lite – 0,75 W / kg

Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W / kg

LG G5 – 0,737 W / kg

Huawei P20 Pro – 0,73 W / kg

Apple iPhone SE – 0,720 W / kg

Sony Xperia X – 0,720 W / kg

Nokia 8 – 0,711 W / kg

HTC U11 + – 0,63 W / kg

Honor 10 Lite – 0,6 W / kg

Redmi Note 7 – 0,591 W / kg

ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W / kg

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W / kg

Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W / kg

Pocophone F1 – 0,537 W / kg

Samsung Galaxy S10 +– 0,516 W / kg

Nokia 8.1 – 0,514 W / kg

Razer Phone 2-0,508 W / kg

Smartphones très dangereux

Xiaomi Black Shark 2 – 1,92 W / Kg

Sony Xperia XA2 Plus – 1,9 W / Kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W / kg

OnePlus 5T – 1,68 W / kg

Huawei Mate 9-1,64 W / kg

Sony Xperia double type 1,62 W / Kg

Xiaomi Mi Max 3-1,58 W / kg

OnePlus 6T – 1,55 W / kg

HTC U12 Life – 1,48 W / kg

Honor 8-1,5 W / kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W / kg

Motorola Moto Z2 Play – 1 455 W / kg

Xiaomi Mi Mix 3-1,45 W / kg

Huawei GX8 – 1,44 W / kg

Huawei P9 – 1,43 W / kg

Huawei Nova Plus – 1,41 W / kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W / kg

OnePlus 5 – 1,39 W / kg

Xiaomi Mi9– 1 389 W / kg

IPhone 7 d’Apple – 1,38 W / kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W / kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W / kg

HTC Desire 12/12 + – 1,34 W / kg

Google Pixel 3 – 1,33 W / kg

OnePlus 6 – 1,33 W / kg

IPhone 8 d’Apple – 1,32 W / kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W / kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W / kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W / kg

Honor 9 – 1,26 W / kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W / kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W / kg

Honor 5C – 1,14 W / kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W / kg