Smartphones présentés cette semaine malgré le CoronaVirus

Le Mobile World Congress de Barcelone aurait dû se terminer en ces jours, un événement au cours duquel les plus grands fabricants de smartphones – et pas seulement – devaient présenter et lancer leurs nouvelles propositions, puis annulé en raison de CoronaVirus.

Si la plupart des entreprises ont choisi de se conformer à la GSMA, l’organe organisateur de l’événement, certains constructeurs ont décidé de ne pas reporter la présentation de leurs produits, qui a eu lieu lors de conférences de presse puis en streaming sur les chaînes pré-établi, principalement YouTube.

Plus précisément, nous parlons de Huawei, Honor, Realme et Sony, qui ont opté pour différentes stratégies pour le lancement de leurs produits. Alors que Huawei et Honor ont décidé de présenter leurs smartphones à Barcelone, ouvrant les portes de la zone de démonstration aux journalistes présents, Realme et Sony ont plutôt opté pour un emplacement qui n’était pas la capitale catalane qui aurait dû accueillir le grand événement attendu . Mais quels ont été les smartphones annoncés?

Huawei, Honor, Realme et Sony: les smartphones présentés malgré le CoronaVirus

Commençons par Huawei. Le géant chinois a présenté le Mate XS 5G, successeur de son premier smartphone pliable annoncé l’année dernière mais jamais arrivé en Italie. D’un point de vue esthétique, Huawei Mate XS 5G se révèle être identique à son prédécesseur. Changer est le secteur du matériel, considérablement amélioré et conforme aux normes actuelles. Prix? 2499 euros, et non. Il n’aura pas de G-apps.

Passons à Honor. La société a profité de l’événement pour annoncer la disponibilité mondiale de Honor View 30 Pro, smartphone présenté l’an dernier, ainsi que le premier appareil de la société équipé du chipset Kirin 990 5G. Au-delà de ça, Honor a présenté le nouveau 9X Pro, le premier smartphone du géant chinois sur lequel le pré-installéHuawei AppGallery, un milieu de gamme à partir de 249 euros.

Realme a cependant présenté le premier des cinq smartphones 5G qui seront lancés cette année: X50 Pro 5G, propulsé par le SoC Qualcomm le plus puissant actuellement en circulation, à savoir Snapdragon 865. Ce smartphone sera disponible en avril au prix de 749 euros pour la variante supérieure avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les produits les plus nombreux présentés par Sony, à partir deXperia 1 II, successeur de Xperia 1, a permis de 5G et avec un module de caméra à 3 objectifs. Suit le Xperia 10 II, successeur du Xperia 10, avec un écran de 6 pouces, une triple caméra arrière, une batterie de 3600 mAh et résistant à l’eau. Au-delà de ça, Sony a également dévoilé les nouveaux Xperia L4 et Xperia Pro. Si les trois premiers modèles sont mis à disposition sur le marché européen à partir de ce printemps, Sony a annoncé que le Xperia Pro ne serait pas (au moins initialement) disponible en Europe.