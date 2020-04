Smartsheet CFO à la retraite; Un directeur de Boeing rejoint Prime Air; OfferUp ajoute des exécutifs; et plus – .

Jenny Ceran. (Photo Smartsheet)

– La directrice financière de Smartsheet, Jenny Ceran, prendra sa retraite après sa transition vers un successeur. La société de gestion des travaux collaboratifs, devenue publique en 2018, entamera sa recherche d’un nouveau directeur financier ce trimestre. Ceran a rejoint Smartsheet en 2016 et était auparavant cadre chez Box, eBay et Cisco.

«Jenny a aidé à diriger l’entreprise à travers plusieurs étapes, de notre introduction en bourse à notre établissement en tant que société ouverte à croissance rapide. Nous attendons avec impatience une transition en douceur et lui souhaitons bonne chance à la retraite », a déclaré Lindsay Bleier, responsable des communications d’entreprise mondiales pour Smartsheet.

Basé à Bellevue, Washington, les revenus de Smartsheet au quatrième trimestre ont augmenté de 51%. La société, qui emploie plus de 1 000 personnes dans le monde, a récemment expliqué comment la société réagit à COVID-19.

– L’ancien cadre de Boeing, David Carbon, a rejoint Amazon en tant que vice-président de Prime Air. Carbon a passé plus d’une décennie chez Boeing, plus récemment en tant que vice-président des opérations pour le programme 787. Selon CNET, Carbon succède à Gur Kimchi et dirigera les activités de livraison de drones d’Amazon.

“Après 7 ans et avec la transition du projet dans les opérations d’Amazon, je m’éloigne de Prime Air”, a écrit Kimchi dans un article sur LinkedIn. «Nous avons eu la chance d’avoir un leader du calibre David Carbon pour diriger le projet vers des opérations à grande échelle.»

Kelly Havens. (Photo de Skilljar)

– La startup de Seattle Skilljar a embauché Kelly Havens en tant que vice-président des finances et des opérations. Fondée par les vétérinaires Amazon Sandi Lin et Jason Stewart en 2013, Skilljar fournit des technologies et des logiciels qui permettent aux entreprises de créer des programmes de formation et d’intégration en nuage pour leurs clients.

Havens était plus récemment dans le même rôle à la start-up edtech DreamBox Learning. Havens a également occupé des postes de comptable chez Big Fish Games, Clark Nuber, P.S. et Boeing.

– Puppet, une société d’automatisation cloud basée à Portland, en Oregon, a nommé Susan Nash, vice-présidente principale de VMware, et a promu Paul Heywood au poste de directeur des recettes.

Yvonne Wassenaar, PDG de Nash et Puppet, s’est rencontrée à VMware, où Wassenaar était vice-président. Nash était PDG de la société de configuration de réseau Voyence jusqu’à son acquisition par EMC. Heywood a rejoint Puppet en 2019 en tant que vice-président directeur des ventes internationales et était auparavant vice-président des ventes mondiales et de la stratégie commerciale chez Oracle. Il est basé à Londres.

«Susan et Paul sont tous deux très compétents pour comprendre les défis difficiles auxquels les entreprises sont confrontées et comment tirer parti de la technologie pour résoudre ces problèmes de manière créative et évolutive», a déclaré Wassenaar.

Amber Ushka (L) et Max Steckler (R). (Photos OfferUp)

– La place de marché mobile OfferUp a nommé Amber Ushka vice-président de l’expérience des employés et Max Steckler vice-président de l’automobile et de la publicité. La startup basée à Bellevue, dans le Washington, a récemment recueilli 120 millions de dollars et a conclu un accord pour acquérir son rival Letgo.

Ushka supervisera les ressources humaines de 280 employés à Bellevue et à Miami. Elle était auparavant vice-présidente des ressources humaines de la société de veille économique Onvia et responsable RH chez Corbis Images. Elle a également passé huit ans chez Microsoft.

Steckler est responsable du programme et de la stratégie OfferUp Auto. Plus récemment, il était directeur général de DealerFire, une plateforme de marketing numérique pour l’industrie automobile et était auparavant chef de produit chez CDK Global.

– Après le départ de l’ancien directeur financier de RealNetworks, Cary Baker, la société de Seattle a embauché Judd Lee en tant que vice-président senior et il deviendra directeur financier et trésorier au deuxième trimestre. Lee était auparavant directeur financier de la plateforme d’entreprise Parallels, de la société de sécurité des données SignalSense et de la société de gestion d’actifs Benchmark. Il remplacera Michael Ensing, qui est directeur financier par intérim depuis février.

Eric Klavins. (Photo UW)

– Le département de génie électrique et informatique de l’Université de Washington (UW ECE) a nommé le professeur Eric Klavins comme nouveau directeur du département, pour une période de cinq ans. Klavins succèdera au président par intérim, le professeur Bruce Darling, qui est intervenu plus tôt cette année après la fin de la nomination de l’ancien président, le professeur Radha Poovendran.

Grâce à ses recherches, Klavins développe des systèmes biologiques synthétiques et est conseiller pour deux startups basées sur l’UW. Il a rejoint UW ECE en 2003.

«L’UW ECE a des recherches incroyables, des étudiants fantastiques et une communauté dynamique prête à faire de grands progrès», a déclaré Klavins. «Simultanément, l’UW ECE, l’Université et même le monde sont confrontés à une grande incertitude avec les événements actuels. Mon plan est d’assurer la stabilité de notre département à court terme, tout en planifiant simultanément la croissance et l’excellence futures. »

– La plateforme de données grand public Amperity a embauché Chris Chapo en tant que vice-président de la réussite client. Chapo rejoint la startup de Seattle de Gap, Inc., un client d’Amperity, où il était vice-président directeur des données et de l’analyse. Il a également occupé des postes d’analyse commerciale chez Intuit, JCPenny et Apple.

Chapo gérera les produits d’analyse et d’intelligence client d’Amperity, en s’appuyant sur l’acquisition par la société de la plateforme d’intelligence client Custora.

– La plateforme de narration Steller.co, basée à Kirkland, Washington, a nommé Ryan Hodgson vice-président du marketing. Hodgson a récemment exercé les fonctions de COO et de CMO au courtage immobilier de la région de Seattle, Realogics Sotheby’s. Il était auparavant cadre dans les agences Yesler et Weber Shandwick.

– La société immobilière commerciale de la côte ouest, Kidder Mathews, a nommé John Cha directeur de la recherche. Cha était récemment vice-président exécutif du financement des prêteurs pour Direct Access Capital et a auparavant passé plus de 12 ans chez le géant de l’immobilier commercial CBRE. Il sera basé au siège social de Kidder Mathews à Seattle.