Smartsheet choisit le leader du nouveau bureau de Sydney; Payscale ajoute CMO; Vulcain nomme CFO; et plus – .

Adrianna Burrows. (Photo PayScale)

—Ancien directeur général de Microsoft Adrianna Burrows est désormais directrice marketing de la startup de rémunération PayScale basée à Seattle. Burrows est l’un des nombreux nouveaux cadres nommés par le nouveau PDG Scott Torrey, qui a succédé au PDG de longue date Mike Metzger l’année dernière.

«C’est clairement un moment incroyable pour rejoindre PayScale. L’entreprise connaît une croissance rapide alors que de plus en plus d’entreprises réalisent la valeur de l’utilisation des informations basées sur les données pour gérer leur plus grand atout – leurs employés », a déclaré Burrows.

Burrows a quitté Microsoft en 2016 pour rejoindre la communauté en ligne Stack Overflow en tant que CMO; elle continue de siéger à son conseil d’administration. Plus récemment, elle était directrice de la gestion des talents chez Cornerstone OnDemand.

– Smartsheet, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, fabricant du logiciel de «gestion du travail collaboratif», a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Sydney, en Australie. Nigel Mendonca a été embauché comme vice-président, Asie-Pacifique, pour diriger le troisième site international de la société.

Mendonca connaît bien les sociétés SaaS de la région de Seattle, ayant passé près de cinq ans en tant que responsable pays pour Tableau Software en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les actions de Smartsheet ont enregistré une croissance de 86% en glissement annuel l’année dernière. Le nouveau bureau de Sydney a une capacité de 60 employés; Smartsheet emploie plus de 1 500 personnes dans le monde.

– Vulcan Inc., la société holding créée par le défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, a nommé John Bernstein au poste de directeur financier. Bernstein a récemment été directeur de l’exploitation de la Fondation Ford, l’une des dotations privées les plus riches du monde.

La philanthropie est l’un des «domaines de pratique» de Vulcan avec des initiatives axées sur le climat, la conservation et les communautés. En tant que membre de l’équipe de direction de Vulcan, Bernstein sera responsable des départements des finances et des technologies de l’information de Vulcan.

– KenSci, une startup de Seattle développant des logiciels d’IA et d’apprentissage automatique pour réduire les coûts des soins de santé, a nommé Todd Kenck comme premier directeur financier. Kenck rejoint l’avancée de la santé numérique de Xinova où il était également directeur financier.

«KenSci est sur une mission unique et qui a le potentiel de transformer des vies à travers le monde. J’ai vu comment l’organisation a connu une croissance exponentielle en quelques années, et je suis ravi de faire partie de la prochaine étape de son parcours », a déclaré Kenck.

– La start-up fortement financée Vacasa, classée n ° 2 sur le . 200, a promu Jeff Flitton au poste de directeur de la technologie. Auparavant vice-président de l’ingénierie, Flitton a pris la relève de l’ancien CTO Tim Goodwin, qui a rejoint TigerConnect, basé à Santa Monica, en Californie.

Anisa Khoshbakhtian. (Photo de la ville de Seattle)

– Le Bureau du développement économique de la ville de Seattle a nommé Anisa Khoshbakhtian comme son défenseur de l’industrie des technologies et des médias. Khoshbakhtian a obtenu son MBA de l’USC et a dirigé des initiatives marketing auprès de startups.

«Je suis extrêmement reconnaissant d’être à la barre pour apporter plus de diversité à l’industrie technologique au niveau de la ville», a déclaré Khoshbakhtian. «Alors que l’évolution de la technologie continue de remodeler Seattle, nous devons examiner l’ensemble de l’industrie et nous assurer que nous examinons comment cela joue dans le développement économique à long terme de la ville.»

Dans ce nouveau rôle, Khoshbakhtian identifiera les partenariats public-privé qui améliorent l’accès aux opportunités économiques pour les communautés sous-représentées, gèrera les programmes d’engagement communautaire et travaillera à combler le fossé entre les industries créatives et technologiques.

Khoshbakhtian prévoit de s’attaquer aux disparités en matière d’emploi dans le secteur des technologies, en particulier en ce qui concerne la race, le sexe, le statut d’immigration et l’identité ethnique.

– Ben Brewer, un chef de file des ventes de longue date chez SAP Concur, est maintenant directeur des revenus de la société d’automatisation Nintex. Brewer a passé plus de treize ans chez SAP Concur, plus récemment en tant que vice-président principal et directeur général de la division mondiale des petites et moyennes entreprises.

– L’Alliance des fondateurs féminins de Seattle a promu Rohre Titcomb pour être le premier chef de l’exploitation de la société à vocation sociale. Entrepreneur et ultime champion du monde de frisbee, Titcomb était auparavant vice-président des opérations. Elle entraîne le frisbee ultime au niveau national et a récemment obtenu son diplôme du programme de mentorat EY Women Athletes Business Network.

– Bardy Diagnostics, une société de dispositifs médicaux basée à Seattle qui fabrique des moniteurs cardiaques pour les patients éloignés, a annoncé Ed Vertatschitsch au poste de directeur des opérations. Vertatschitsch était récemment vice-président de Varian Medical Systems, basé à Palo Alto, en Californie, et dirigeait auparavant Calypso Medical, que Varian a acquis en 2011, en tant que président-directeur général.

“BardyDx connaît une croissance accélérée avec le succès du patch CAM et le développement de nouvelles technologies d’analyse ECG”, a déclaré Vertatschitsch. «C’est un honneur de rejoindre le Dr Bardy et l’équipe innovante de BardyDx, et je suis ravi et désireux de contribuer au succès de l’entreprise.»

Aaron Crane. (Photo SCCA)

– Le directeur financier de l’Alliance des soins contre le cancer de Seattle (SCCA), Aaron Crane, a été nommé vice-président exécutif de l’organisation, responsable du développement stratégique, de la planification financière et de l’expansion prochaine de son campus de South Lake Union.

Il est vice-président exécutif par intérim de SCCA, qui rassemble des équipes de Fred Hutch, Seattle Children’s et UW Medicine, depuis mars 2019.

– Le fournisseur de services cloud BitTitan a ajouté Kirk Swanson en tant qu’associé en développement d’entreprise. Swanson rejoint la société basée à Bellevue Wash dans le cadre d’une initiative visant à développer l’entreprise par le biais de fusions et d’acquisitions. L’année dernière, BitTitan a levé ce qu’il a qualifié de «capital de croissance» auprès de la société Vistara Capital Partners de Vancouver, en Colombie-Britannique.