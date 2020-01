Smash Bros.Ultimate ajoutant Cuphead Mii Fighter Costume et plus

Byleth de Fire Emblem: Three Houses est le prochain combattant DLC pour Super Smash Bros.Ultimate, mais ce n’est pas le seul nouvel ajout au jeu ce mois-ci. Pendant le flux de révélation de Smash DLC, le directeur du jeu Masahiro Sakurai a présenté une autre vague de costumes de Mii Fighter, et il y a des choix surprenants, y compris Cuphead.

Comme le costume Sans qui est sorti aux côtés de Banjo et Kazooie en septembre dernier, le costume de Cuphead est pour Mii Gunners et ressemble au personnage réel sur lequel il est basé. Le costume est également livré avec son propre morceau de musique: Floral Fury.

En plus de Cuphead, la prochaine vague de costumes de Mii Fighter comprend Assassin’s Creed’s Altair (Swordfighter), un chapeau de Lapins Crétins, et Mega Man X et MegaMan.exe (Gunner). Vous pouvez jeter un œil aux nouveaux costumes ci-dessous.

La prochaine vague de costumes Mii Fighter sera lancée le 28 janvier, le jour même de l’arrivée du pack de personnages Byleth. Chaque costume peut être acheté pour 0,75 USD. Le pack Byleth, quant à lui, est inclus dans le cadre du Smash’s Fighters Pass à 25 $ et comprend une nouvelle étape – Garreg Mach Monastery – et 11 pistes tirées de Fire Emblem: Three Houses. Si vous n’avez pas le Fighters Pass, vous pouvez également acheter le pack de personnages Byleth individuellement pour 6 $ USD.

Bien que Byleth soit le cinquième et dernier personnage de Fighters Pass, il y a encore plus de DLC sur le chemin. Pendant le stream, Sakurai a confirmé que six combattants supplémentaires sont en développement pour le jeu. Sakurai dit que les six ont déjà été choisis, mais n’a laissé aucune trace de qui ils seront. Les six personnages seront inclus dans le Fighters Pass Vol. 2. Vous pouvez pré-acheter le pass à partir du 28 janvier, et si vous le récupérez, vous obtiendrez un costume de combattant Mii basé sur l’ancienne armure de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

