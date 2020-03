Smash Bros Ultimate DLC est échangé avec ARMS Fighter révèle – mais qui est-ce?

Il a été difficile d’être un fan de Smash Bros Ultimate ces derniers temps, avec une paire de combattants DLC décevants, suivis d’avertissements de longs délais avant la sortie du prochain Fighter Pass.

Mais tout a changé avec l’annonce que le prochain combattant Smash Bros Ultimate DLC proviendra du jeu de combat Switch ARMS – et bien que nous ne sachions pas exactement quel personnage nous obtiendrons, ces informations seules suffisent à nous exciter.

ARMS était l’un des meilleurs jeux Switch d’origine de l’année de lancement de la console, et sa présence dans le DLC Smash Bros Ultimate est attendue depuis longtemps.

Le schtick d’ARM est les bras allongés de ses combattants, qui vous permettent de lancer vos coups de poing à travers l’arène pour essayer de vous connecter avec votre opposition. C’est étrange et souvent difficile à manier, mais donne une touche amusante à Nintendo sur le genre de combat classique, et a été l’un des titres les plus emblématiques à débarquer sur la Nintendo Switch en 2017.

Cela dit, le battage médiatique a quelque peu diminué dans les mois qui ont suivi la sortie, car Super Mario Odyssey nous a tous occupés, et la spéculation a augmenté sur les titres de première partie – Pokémon Sword and Shield, Animal Crossing New Horizons, Metroid 4 – qui viendraient et quand.

La lumière au bout du tunnel

Alors, quel combattant pourrions-nous avoir? Il y a au total 15 combattants jouables dans ARMS avec une variété de conceptions et de compétences différentes, des bras à ressort de Spring Man aux bras à ruban de Ribbon Girl, à … eh bien, vous avez l’idée.

Notre argent est sur l’une des options ci-dessus, étant donné que ce sont les personnages les plus reconnaissables de la franchise, bien que nous puissions voir un choix voyou sous la forme de Helix en forme de pâte gluante – ou de Girl-in-a-robot Mechanica, qui pourrait avoir un moveet en ligne avec le personnage Smash Bros Ultimate de Bowser Jr.

Bien que nous ne sachions toujours pas quand ce combattant sortira – en particulier au milieu des retards de développement à l’époque de Covid-19 – le prochain combattant est sûr d’ajouter quelque chose de différent à la liste Smash Bros Ultimate DLC.