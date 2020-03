SMS 2.0 de Google et Signal arrivent

Les principales applications réservées à la messagerie instantanée, WhatsApp et télégramme, rencontrera prochainement un nouvel adversaire potentiellement capable d’attirer une multitude d’utilisateurs. Créé par le géant de Mountain View, le nouveau mode de chat qui débarquera bientôt sur les smartphones des utilisateurs aura à voir avec la mémoire de plus d’adultes car il ramènera ces 165 personnages qui ont marqué l’adolescence de beaucoup. harnachement SMS, par conséquent, le chat Google est actuellement en phase de test, mais son port officiel est très proche: découvrons tous les détails.

WhatsApp et Telegram: SMS 2.0 a atterri contre les deux applications

Google a décidé de se lancer dans une nouvelle entreprise et de le faire au mieux de ses capacités a décidé de ne pas créer une nouvelle application, mais de renouveler une technologie existante: celle du SMS. Merci à l’adoption du protocole RCS (Rich Communication Services), le géant américain a donc non seulement modifié le concept des messages, mais les a également dotés de nombreuses nouvelles fonctions, qui garantiront une utilisation efficace du service, comme c’est déjà le cas sur Whatsapp et télégramme. En particulier, avec cette nouvelle mise en œuvre, le SMS 2.0 ils peuvent être utilisés pour:

Partagez des photos, des vidéos, des gifs;

Enregistrez et envoyez des notes vocales à vos contacts;

Transférer des documents de toutes sortes;

Partager les informations de contact;

Soumettez votre emplacement.

Enfin, dans le but d’obtenir ces nouvelles fonctions, il faudra: procéder au téléchargement de l’application “messages“De Google sur le Play Store; attendre le feu vert des opérateurs téléphoniques.