SMS 2.0 lancé contre WhatsApp: Google dit au revoir à Facebook

Google libère son SMS 2.0 contre la suite d’applications faites par Facebook. Il frappe d’abord WhatsApp, abandonnant Messenger et Instagram avec de nouveaux chats. Le résultat de la dernière Mise à jour Android c’est incroyable.

Forte intervention de BigG dans le secteur de la messagerie. De son côté, il possède des armes importantes pour combattre la puissance écrasante de l’application verte par des milliards d’utilisateurs. En premier lieu, ils sont à nouveau proposés bavarder pure et simple à laquelle nous avons tous été habitués au fil du temps. Google continuera de nous gâter avec des textes, des GIF, des autocollants, des outils de travail et de partage, du contenu multimédia et bien plus encore. L’intégration multiplateforme et l’indexation des demandes via des commandes vocales et des assistants sont également fournies.

Cela ne nous fera rien manquer. Les utilisateurs de robots verts en remercieront un Mettre à jour les messages de l’application qui introduit des innovations substantielles et importantes sans compromis. Aucun serveur de support ne pourra interrompre l’action du Google SMS v2.0. En fait, le réseau 2G sera toujours utilisé avec une liaison directe entre utilisateur et utilisateur. Les messages ne seront plus facturés en tant que MMS mais utiliseront le protocole RCS qui transforme automatiquement le contenu en chat.

En ce moment, le protocole semble être devenu actif dans France et Grande-Bretagne tandis qu’il prévoit de consolider son action également en Italie à court terme. Notez que ces systèmes ne seront disponibles que pour les clients Android à l’exclusion des utilisateurs d’iPhone. Pendant ce temps, Apple pourrait inventer quelque chose de nouveau pour lancer un contre-mouvement important à l’adversaire. Facebook semble entretemps inquiété par un système toujours actif qui satisfait le désir de communication de tous les utilisateurs avec une seule application.