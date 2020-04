Snapchat, vient une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre Instagram

Alors que d’autres applications copient l’une de ses fonctions, Snapchat essaie de s’imposer comme le créateur original de Stories. L’équipe de développement cherche à offrir une expérience consolidée sur plusieurs applications. À cette fin, la plate-forme présente “App Stories”, une nouvelle fonctionnalité qui permet à d’autres applications de se connecter à vos Snapchat Stories et de les afficher dans leur interface utilisateur.

Bien sûr, les applications qui suivent les traces de Facebook et Instagram n’accepteront probablement pas la proposition et choisiront de créer leurs propres implémentations de la fonctionnalité. Cependant, il existe encore de nombreuses applications qui manquent de ressources ou d’intérêt pour développer cette fonctionnalité et cela pourrait potentiellement ouvrir un énorme marché pour Snapchat.

Snapchat défie ses rivaux avec une nouvelle fonctionnalité

Quatre de ces plateformes – Triller, Squad, Hilly et Octi – lancent déjà des «App Stories» dans leur application, et chacune a sa propre caractéristique. Triller, une application musicale, fonctionne de la même manière que les histoires Snapchat et vous permet de suivre les histoires d’artistes et d’amis de la musique. L’implémentation Octi est similaire, sauf qu’il s’agit d’une application AR.

Squad, une application de chat vidéo, a cependant une interprétation intéressante, selon laquelle elle permet à des groupes d’amis de regarder une histoire ensemble. Hilly, quant à lui, est une application de rencontres et vous pouvez utiliser des histoires pour pimenter votre profil de rencontres. C’est également un excellent exemple de la façon dont Snapchat pourrait développer des fonctionnalités multi-partenaires à l’avenir.

Tinder et Houseparty sont deux autres applications qui, selon Snapchat, seraient incluses dans cette fonctionnalité, bien qu’aucune des applications ne prenne actuellement en charge les «App Stories». On ne sait pas si cela signifie que le lancement est simplement retardé ou si les deux sociétés ont changé d’avis quant à leur collaboration avec Snapchat.