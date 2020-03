Softbank sur une corde raide en raison de problèmes de trésorerie

Le fonds japonais Softbank, propriétaire du fonds d’investissement le plus actif de ces dernières années, Vision Fund, connaît les pires moments ces derniers temps depuis l’éclatement de la bulle Internet – du moins, ils s’en souviennent.

Des fonds matures comme Sequioia Capital l’ont déjà prévenu: “Il faut se préparer au pire”, car le coronavirus n’est pas seulement une maladie qui affecte les populations, l’économie et les entreprises technologiques en subiront également les conséquences. Principalement celles de la baisse de la demande et donc de ses revenus.

Tout comme la Chine a fermé ses villes au monde et le virus a commencé à se propager à des centaines de pays, les marchés boursiers mondiaux ont déjà subi leur propre pandémie. Les annulations d’événements et les problèmes de production ont été déterminants pour une baisse globale des marchés boursiers – et en particulier dans un secteur technologique fortement dépendant des usines en Chine. Une situation qui perdure encore aujourd’hui: des marchés qui, selon la situation, réagissent de jour en jour aux mesures d’impulsion économique des gouvernements plutôt qu’aux actions d’une société confinée dans leurs foyers.

Au-delà de la crise des coronavirus, un tournant dans le cycle économique 2020 pour la planète entière, la réalité est que Softbank traînait de sérieux problèmes depuis des mois. Maintenant, l’ampleur de la situation a explosé.

Afin d’économiser les meubles, le fonds japonais a annoncé qu’il libérerait du ballast, selon un communiqué de la société. Ou ce qui est le même: va vendre des actifs pour presque 18 milliards de dollars qui visent à alléger la dette Il s’accumule dans les comptes de l’entreprise et augmente ses réserves de trésorerie déjà épuisées par près d’un an de crise interne.

En parallèle, Softbank revoit également ses décisions ces derniers mois. Principalement ceux qui ont à voir avec l’un de vos pires investissements dans votre registre: WeWork. L’entreprise qui a été évaluée à 47 milliards de dollars en 2019 est tombée dans l’oreille d’un sourd quelques jours avant que la lumière de près de 20 milliards de dollars de loyers ne soit révélée.

La vérité est que si Softbank ne coupe pas l’argent, en plus des problèmes mondiaux causés par la crise des coronavirus, sa propre survie pourrait être en jeu

L’un des points de l’accord de sauvetage de la société de location de bureaux, après son retrait de l’introduction en bourse et sa valeur en chute libre, était basé sur l’achat – par Softbank – d’actions de l’immobilier pour une valeur de 3 000 millions de dollars. Maintenant, les circonstances vont à l’encontre de cela et cette opération pourrait être en danger; et avec elle la poursuite de WeWork en tant qu’entreprise. Comme prévu, les couteaux volent entre les deux entités. Certains accusent Softbank d’avoir violé le contrat et ceux-ci à WeWork de même pour ne pas avoir rempli tous les points de l’accord pour réduire les dépenses et sauver l’entreprise.

La vérité est que si Softbank ne coupe pas l’argent, en plus des problèmes mondiaux causés par la crise des coronavirus, sa propre survie pourrait être en jeu. Surtout maintenant lorsque votre nouveau fonds Vision Fund II est en route.

Un modèle d’investissement discutable

C’était le fonds adoré depuis longtemps par toutes les entreprises. En peu de temps, j’ai commencé à avoir de grandes parts de capital dans certaines des entreprises technologiques du moment.

WeWork dans ses moments d’or, Nvidia ou, la technologie la mieux notée de tous les temps, Uber. Mais aussi sur les rivaux de Slack ou Uber: Grab et Didi. Ces derniers s’inscrivent dans une stratégie largement étudiée au sein de l’entreprise: contrôler, au moins en partie, le plus grand nombre d’acteurs du secteur des transports urbains pour occuper le plus grand espace dans le gâteau de la mobilité.

La réalité est que, bien que certaines de ses opérations aient été rentables, les décaissements chez Uber – avec une introduction en bourse très faible par rapport à ce que l’on pouvait attendre – et WeWork ont ​​entraîné près de 6 000 millions d’euros de pertes pour Softbank.

Et c’est précisément sa stratégie dans ces deux sociétés, qui ferait perdre à Sofbank son lustre et son modèle d’investissement. L’idée d’investir du capital dans de nouvelles sociétés – et dans de nombreux cas controversées -, de fournir de grandes proportions d’argent pour les faire croître rapidement avec une stratégie de contrôle forte par le fonds – selon une technique protectionniste -, devient publique et déjà là, en Sur les marchés publics, gagner autant que possible n’a pas été entièrement réalisable dans ses dernières opérations. Surtout maintenant que les marchés publics ne garantissent aucun succès financier aux entreprises technologiques. Et la vérité est que cela n’a pas plu aux propriétaires d’entreprises technologiques, encore moins à la Silicon Valley désormais très sensible à la crise des coronavirus.

👇 Plus en Hypertextuel