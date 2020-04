SoftNAS change de nom pour Buurst et lève 5 millions de dollars pour aider les entreprises à gérer les données dans le cloud – .

PDG de Buurst, Garry Olah. (Photo de Buurst)

Buurst a annoncé aujourd’hui un tour d’investissement de 5 millions de dollars et un nouvel argumentaire pour les entreprises souhaitant gérer leurs données dans le cloud.

Buurst était auparavant connu sous le nom de SoftNAS, une startup de 8 ans ayant des bureaux à Bellevue, Wash. Et Houston. Ses clients comprennent des sociétés telles que Samsung, Halliburton, T-Mobile et d’autres qui exploitent l’infrastructure cloud AWS et Azure.

La société a annoncé le nouveau financement et le changement de nom, ainsi qu’un modèle d’entreprise remanié qui facture les clients en fonction des performances de données requises, et non des besoins de stockage.

«Nos concurrents ont migré leurs modèles de licence traditionnels qui vous facturent par Go ou To pour vos données», a déclaré le PDG de Buurst, Garry Olah. «Nous pensons qu’il existe une meilleure façon. Chez Buurst, nous ne vous facturons jamais la quantité de données dont vous disposez, uniquement le niveau de performance dont vous avez besoin. »

Buurst travaille avec divers partenaires technologiques pour aider les clients à migrer et à stocker leurs données commerciales dans le cloud.

«Nous nous engageons à permettre les meilleures performances de données avec la meilleure économie cloud», a déclaré Olah.

À ce jour, l’entreprise de 55 personnes a levé 11,4 millions de dollars, principalement auprès des family offices. Olah et Buurst CMO Alexander Rublowsky sont basés dans la région de Seattle. Olah a rejoint Buurst l’année dernière après avoir travaillé pour Prime Foray, GoodData, Vedify et Coho Data. Le président de la société est Vic Mahadevan, PDG de Dev Solutions et ancien cadre de NetApp.