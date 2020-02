Solar Orbiter décolle en mission pour étudier le soleil de pôle en pôle – .

Le vaisseau spatial Solar Orbiter a été lancé ce soir pour commencer une mission de 1,5 milliard de dollars sur sept ans visant à étudier le soleil et son mystérieux champ magnétique à partir d’un point de vue sans précédent.

Une fusée Atlas Launch Alliance 5 a lancé la sonde de deux tonnes de la taille d’un bus à partir de la station de Cap Canaveral Air Force à 23 h 03. HE (20 h 03 PT) après un compte à rebours fluide. Au cours des prochains mois, Solar Orbiter profitera des manœuvres gravitationnelles de fronde autour de la Terre et de Vénus pour effectuer son premier passage solaire rapproché en 2022.

La NASA et l’Agence spatiale européenne collaborent sur le projet, qui capturera des images du soleil et mesurera son champ magnétique à partir d’une orbite qui le mènera aussi près que 26 millions de miles de la surface du soleil, grimpant jusqu’à 24 degrés au-dessus de la plan écliptique du soleil. Solar Orbiter sera le premier vaisseau spatial à avoir une si bonne vue des pôles du soleil.

La suite de 10 instruments scientifiques de Solar Orbiter retracera la façon dont l’énergie émane du soleil, guidée par les champs magnétiques intenses de l’étoile. Les années à venir devraient être une heure de grande écoute pour une telle étude, culminant avec un pic d’activité solaire dans la période 2023-2026. Pour battre la chaleur, la sonde est équipée d’un bouclier thermique robuste capable de résister à des températures pouvant atteindre 970 degrés Fahrenheit.