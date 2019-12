Soldes de Noël Currys: les meilleures offres de dernière minute

Cette année, nous lançons Noël avec de fantastiques ventes de Currys Boxing Day. Cela signifie de grandes économies sur les ordinateurs, les tablettes, les appareils portables, les jeux, les consoles et les téléviseurs. Si vous magasinez toujours pour des cadeaux de dernière minute ou si vous cherchez simplement à faire une bonne affaire dans les soldes de Noël, ces offres de Currys vous permettront de bien démarrer. Si vous avez raté des économies du Black Friday, ces ventes de Currys Boxing Day voient des tonnes de produits redescendre à leurs niveaux de prix de novembre – parfait pour profiter de cette offre que vous avez manquée plus tôt dans l'année.

Il existe des offres sur toute la gamme d'électronique du détaillant, et la gamme semble également changer au jour le jour, avec différentes offres en vedette à mesure que nous nous rapprochons du jour de Noël.

Il y a quelques raisons clés pour garder Currys à l'esprit à l'approche de Noël. D'une part, ils font la livraison en magasin, ce qui est une option utile étant donné la proximité de Noël. Cela vous donne également de la flexibilité si vous avez des problèmes avec vos achats. Currys a également une garantie de correspondance de prix (faites défiler cette page pour en savoir plus).

Ci-dessous, nous avons capturé les meilleures offres de Noël de Currys que nous avons trouvées jusqu'à présent. Quelques observations: nous voyons quelques-unes des mêmes offres sur les téléviseurs 4K, les produits Google et les appareils de cuisine que nous avons vus le Black Friday, parmi les nouvelles économies. Ce n'est pas une mauvaise chose: il y a peut-être quelque chose que vous avez manqué lors de cette vente que vous vouliez ramasser.

Ci-dessous, nous identifierons quand nous avons vu un accord comme celui-ci lors du Black Friday avant, juste pour votre référence. Découvrez nos meilleures offres de Noël Currys ci-dessous, que nous continuerons à mettre à jour dans la perspective des vacances.

Nos meilleures offres

Les meilleures offres de Noël de Currys du jour

Les meilleures offres de Noël de Currys que nous avons trouvées jusqu'à présent.

Économisez 100 £ sur les téléviseurs 4K

Utilisez le code promotionnel BTETVSAVE100 pour économiser 100 £ sur certains téléviseurs 4K sélectionnés lors de la vente de Noël de Currys. Ce code expire le 23 décembre si vous voyez ici quelque chose que vous aimez. Voir l'offre

Téléviseur 4K LG 43UM7000PLA: £ 349 299 £ chez Currys

Ce téléviseur LG économique de 43 pouces est à son prix Black Friday à temps pour Noël. Il dispose de fonctionnalités Smart TV, vous pouvez donc regarder Netflix et Prime Video en 4K. A dépensé 30 £ supplémentaires et vous pouvez obtenir le modèle de 49 pouces. Voir l'offre

Prise intelligente TP-LINK | £ 24,99 14,99 £ chez Currys

Si vous êtes sur le point de recevoir un tas de cadeaux pour la maison intelligente pour Noël, vous voudrez peut-être acheter quelques prises intelligentes pour en tirer le meilleur parti. Ce plus intelligent est 10 £ de réduction chez Currys en ce moment et fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour contrôler plus de vos appareils via votre assistant intelligent.

Voir l'offre

Google Home: £ 89 49 £ chez Currys

Currys a quelques appareils Google de retour à leurs remises précédentes, y compris ce haut-parleur intelligent. Profitez d'un accès financé par la publicité à la musique YouTube et utilisez l'Assistant Google pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Voir l'offre

Google Nest Hub: £ 119 59 £ chez Currys

Vous pouvez mettre en vente le Google Nest Hub pour 59 £ et bénéficier de six mois de Spotify Premium gratuit pour en profiter également. L'écran du concentrateur intelligent peut contrôler les appareils domestiques intelligents et fonctionne avec l'Assistant Google pour afficher des photos, passer des appels, afficher les actualités et plus encore.

Voir l'offre

Amazon Echo Show (2e génération): £ 219,99 169,99 £ chez Currys

Tout le chat et le contrôle intelligent d'Alexa que vous pourriez souhaiter, avec la fonctionnalité supplémentaire d'un grand écran agréable à regarder. Avec 50 £ de réduction, c'est un vol ce Noël. Voir l'offre

HomePod d'Apple – blanc | £ 279 229 £ chez Currys

Le HomePod est la réponse d'Apple aux haut-parleurs intelligents d'Amazon et de Google, mais apporte beaucoup plus de puissance à la fête. Vous obtenez un haut-parleur intelligent intelligent avec une conscience spatiale et un traitement A8 pour un son haute performance. Siri est également là-dedans, avec la prise en charge d'une gamme de fonctions de maison intelligente et d'assistant virtuel.

Voir l'offre

Sonos Beam: £ 399 329 £ chez Currys

L'une des barres de son les plus intelligentes du marché, le Sonos Beam sera la partie centrale de votre écosystème de musique connectée, tout aussi à l'aise avec les bandes sonores de films explosifs qu'avec les mélodies de musique classique plaintives.

AirPods (2019) avec étui de chargement | £ 159 125 £ sur Amazon

Amazon a actuellement le prix le plus bas disponible sur les AirPods, mais nous nous attendons à ce que cet accord se vende plus tôt que tard. Si vous trouvez qu'il a quand vous êtes prêt à faire le saut, vous les trouverez disponibles pour 138 £ chez Currys.

Voir l'offre

Casque sans fil QuietComfort 35 série II de Bose: £ 260 219 £ chez Currys

L'offre du jour de Currys sur ces écouteurs est d'environ 20 £ de plus que le prix le plus bas du Black Friday, mais c'est la même remise qu'Amazon sur le QC 35 Series II en ce moment si vous recherchez une excellente paire d'écouteurs antibruit .Voir l'offre

Casque antibruit Bose 700: £ 349 299 £ chez Currys

Disponibles en noir, argent et blanc, ces écouteurs Bose sont parmi les meilleures canettes antibruit de la planète, avec un design magnifique, un son vivant et la prise en charge de Google Assistant et Alexa. Ils étaient légèrement moins chers que le Black Friday, mais une remise de 50 £ est toujours une bonne affaire.

Casque antibruit sans fil Beats Studio 3 | £ 299 199 £ chez Currys

Vous ne pensez pas que vous avez une paire d'écouteurs sans fil de luxe sous l'arbre cette année? Vous pouvez vous procurer cet excellent accord Beats Studio 3 pour moins de 200 £ dans les premières ventes du lendemain de Noël. C'est un prix fantastique pour la qualité globale de ces écouteurs, et encore mieux si vous êtes un utilisateur d'iPhone cherchant à profiter de la puce W1.

Voir l'offre

Écouteurs sans fil à réduction de bruit Sony WH-XB900N: £ 199 129 £ chez Currys

Disponibles au prix du Black Friday, ces excellents écouteurs sans fil offrent jusqu'à 30 heures d'autonomie. Les basses écrasantes et la qualité de construction de ces écouteurs sont parmi ses principaux atouts.

Haut-parleur étanche sans fil portable Sony SRS-XB41: £ 149 99 £ chez Currys

Non seulement ce haut-parleur portable est livré avec un éclairage stroboscopique intégré, mais il est également étanche, ce qui signifie qu'il peut gérer les sensations fortes et les déversements de la fête la plus folle. Currys l'a abaissé à son prix le plus bas de la période du Black Friday.

20% de réduction sur les accessoires Logitech chez Currys

Vous pouvez saisir des casques de jeu, des haut-parleurs, des claviers, des souris et même des volants et des pédales de course dans cette vente Logitech chez Currys. Vous bénéficiez de 20% de réduction sur une vaste gamme d'articles Logitech dans cette offre du jour.

Voir l'offre

Ultimate Ears MegaBoom 2 | £ 169 79 £ chez Currys

L'enceinte portable Ultimate Ears MegaBoom 2 offre jusqu'à 20 heures d'autonomie et la recharge du téléphone intelligent USB en plus d'être une jolie petite enceinte Bluetooth. Vous économisez 90 £ dans ces ventes du lendemain de Noël, c'est donc le meilleur moment pour acheter un haut-parleur sans fil riche en fonctionnalités pour moins cher.

Voir l'offre

Pack Xbox One X Star Wars Jedi: Ordre déchu: 279 £ chez Currys

Currys avait ce même paquet, qui est également livré avec Tekken 7 et Project Cars 2, pour 299 £ par rapport au Black Friday, c'est donc une économie solide. La Xbox One X est la console de jeux la plus puissante au monde, et Jedi: Fallen Order est un fantastique jeu Star Wars.

Voir l'offre

Star Wars Jedi: Fallen Order Xbox One | £ 37.99 chez Currys

Currys a réduit ses prix sur une gamme de jeux Xbox One, mais Star Wars Jedi: Fallen Order pour seulement 37,99 £ se démarque le plus. Ce tout nouveau jeu revient de son prix habituel de 49,99 $ pour ces premières ventes Boxing Day. Vous pouvez également vous procurer une copie de FIFA 20 au même prix.

Voir l'offre

PS4 Pro 1TB | Échouement de la mort | 249 £ chez Currys

Currys a en stock son pack PS4 Pro avec Death Stranding de retour en stock juste à temps pour les premières ventes du lendemain de Noël. Cela signifie que vous pouvez acheter la console la plus puissante de Sony avec l'un des plus grands jeux de 2019 pour beaucoup moins cette semaine.

Voir l'offre

DualShock 4 – différentes couleurs: £ 44,99 29,99 £ chez Currys

Obtenez une variété de couleurs pour ce contrôleur PS4, et si vous êtes un nouvel abonné Spotify Premium, vous pouvez en profiter gratuitement pendant six mois avec cet achat. Il s'agit d'un fantastique contrôleur moderne pour les jeux, et c'est le prix que nous voyons habituellement pendant les périodes de soldes.

Voir l'offre

Nintendo Switch Lite | £ 199 179 £ chez Currys

Cette baisse de prix de 20 £ ramène la Nintendo Switch Lite à seulement 179 £ lors des soldes de Noël de dernière minute. La seule version portable de Nintendo de la Nintendo Switch s'est déjà révélée extrêmement populaire et constitue un cadeau de vacances parfait pour vos proches (ou vous-même). Le modèle turquoise est lié ici, mais vous pouvez également acheter la version jaune ou grise à ce prix.



Voir l'offre

Jeux Nintendo Switch | £ 36.99 chez Currys

Il y a tout un tas de jeux Nintendo Switch en vente pour seulement 36,99 £ chacun chez Currys en ce moment. Vous pouvez choisir des titres comme Mario Kart 8, Luigi's Mansion 3, Super Mario Party, Super Mario Bros.U Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link's Awakening et Super Mario Maker 2 pour ce prix fantastique, avec d'autres titres un peu moins chers et certains un peu plus chers.

Voir l'offre

Apple iPad 10.2 (2019) 32 Go | £ 349 289 £ chez Currys

Cet iPad est en baisse à moins de 300 £ chez Currys pour les ventes du lendemain de Noël. C'est une grande réduction par rapport à son prix du Black Friday et une excellente économie sur l'iPad le moins cher du marché. Vous ne vous en sortirez vraiment qu'avec l'utilisation de cette tablette pour le divertissement et quelques applications de prise de notes, mais si vous allez utiliser iCloud pour plus de stockage, vous pouvez en tirer beaucoup plus de cette offre.

Voir l'offre

Microsoft Surface Pro 7 | Type Cover noir | £ 1 269 839 £ chez Currys

Cette Surface Pro 7 de 256 Go est en baisse de 430 £ cette semaine, une excellente économie dans les ventes du lendemain de Noël. Vous obtenez un processeur i5 ici ainsi que 8 Go de RAM, et Currys comprend également le cache de type – essentiel pour transformer la tablette Pro 7 en un ordinateur portable fonctionnel.

Voir l'offre

Tracker de fitness et Nest Mini Fitbit Ace 2 pour enfants: £ 69,99 49,99 £ chez Currys

Étant donné que vous pouvez obtenir le tracker seul ailleurs pour environ 50 £ pour le moment, pourquoi ne pas utiliser un Google Nest Mini de deuxième génération pour l'accompagner? Pourrait être l'achat idéal pour une nouvelle année en bonne santé. Voir l'offre

Apple Watch Series 3 – 38 mm: 199 £ chez Currys

La série 3 est la moins chère Apple Watch de cette sélection, à seulement 199 £ lors de ces premières ventes Boxing Day. Malgré son prix bas cette semaine, vous obtenez toujours un écran tactile OLED fantastique avec une résistance à l'eau, et toutes les expériences de base d'Apple Watch que vous attendez. De plus, il est toujours entièrement compatible avec WatchOS 6.1.

Voir l'offre

Apple Watch Series 5 – 40 mm: 379 £ chez Currys

Vous payez moins pour cette série 5 que vous ne le feriez pour une série cellulaire 4 dans les ventes du lendemain de Noël, donc cette offre Apple Watch est un vrai gagnant. La dernière Apple Watch propose un affichage toujours unique qui la sépare le plus de ses modèles précédents.

Voir l'offre

Imprimante photo mobile HP Sprocket | £ 119,99 69 £ chez Currys

Si vous vivez près de l'appareil photo de votre téléphone, le HP Sprocket peut ouvrir un nouveau monde d'impression photo. Prenez simplement une photo et imprimez-la directement depuis votre téléphone ainsi que l'ajout de bordures, de texte et d'emojis avec l'application associée. De plus, vous pouvez le récupérer pour seulement 69 £ chez Currys aujourd'hui.

Voir l'offre

Appareil photo instantané Instax Mini 9 | £ 99,99 74,99 £ chez Currys

L'Instax Mini 9 est maintenant disponible pour 25 £ de moins chez Currys et est livré avec dix coups inclus. De plus, avec tout cet argent économisé, vous pouvez prendre encore plus de photos instantanées.

Voir l'offre

GoPro Hero 7 Noir | £ 379 299 £ chez Currys

Le modèle GoPro Hero 7 Black est le plus complet de la série. Vous obtenez des images 4K fantastiques avec une gamme de fonctionnalités supplémentaires ajoutées pour démarrer. Si vous planifiez déjà vos vacances en 2020, vous voudrez vous assurer de capturer chaque seconde avec cette caméra d'action de haute qualité. Vous obtenez également une batterie supplémentaire et une carte microSD incluses avec ce prix. Voir l'offre

Appareil photo sans miroir Fujifilm X-T100: £ 547 349 £ chez Currys

Cette belle affaire sur le X-T100 correspond à celle d'Amazon en ce moment, si vous recherchez un nouvel appareil photo à un rabais considérable. Cela réduit de près de 200 £ le prix indiqué. . Voir l'offre

Dyson V11 Absolute: £ 599 499 £ chez Currys

Currys a égalé son prix bas précédent sur cet aspirateur sans fil Dyson, qui peut effectuer jusqu'à 60 minutes de nettoyage, et dispose d'une sélection de têtes pour s'attaquer à diverses surfaces dans n'importe quelle maison.

Gril George Foreman Evolve Precision 24002: £ 199 89 £ chez Currys

Currys a réduit le prix de ce gril, qui filtre les graisses de vos aliments et dispose de plaques de gril réglables, ainsi que d'une fonction de minuterie. Le fabricant promet des steaks de qualité restaurant avec cette chose. Voir l'offre

Machine à soupe Morphy Richards £ 69,99 39,99 £ chez Currys

Préparez jusqu'à 1,6 litre de soupe avec cet appareil, qui promet une soupe douce en 21 minutes ou une soupe en morceaux en 28 minutes. Cela pourrait valoir la peine si vous cherchez à préparer des déjeuners plus sains en 2020. Voir l'offre

Friteuse à air de précision Tefal Easy Fry: £ 99,99 59 £ chez Currys

Économisez 40 £ sur cette friteuse à air, qui promet une friture plus saine que les méthodes traditionnelles. Vous avez le choix entre quatre réglages de cuisson: sécher, cuire, griller ou rôtir, ce qui devrait couvrir la plupart des choses que vous souhaitez cuisiner. Voir l'offre

Mijoteuse Crock-Pot 4,7 litres: £ 69,99 £ 34.99 chez Currys

Économisez 35 £ sur cette mijoteuse de 4,7 litres, juste à temps pour Noël. Avec une fonction de maintien au chaud, cette mijoteuse va au lave-vaisselle vous permet de rentrer à la maison pour prendre un repas chaud après une longue journée de travail. Voir l'offre

Offres expirées

Les offres de Noël de Currys que vous avez manquées

Currys avait des offres de haut-parleurs intelligents bon marché fantastiques, qui ont malheureusement expiré – vous pouvez toujours acheter bon nombre des produits ci-dessous à prix réduit, bien qu'ils ne soient pas aussi bon marché qu'ils l'étaient auparavant.

Vous en voulez plus? Faites défiler vers le bas pour les meilleurs prix des enceintes intelligentes dans votre région.

Lecteur électronique Kindle (2019): £ 69,99 49,99 £ chez Currys

OFFRE EXPIRÉE Amazon a le même rabais que Currys sur le Kindle, mais la différence est que vous obtenez six mois de Spotify Premium lorsque vous l'achetez chez le détaillant d'électronique (nouveaux comptes uniquement, cependant). Voir l'offre

Sonos One: £ 199 152,10 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Le Sonos One est le meilleur haut-parleur intelligent de 2019, et il est actuellement plus de 40 £ moins cher grâce à cette excellente offre de Noël. Un haut-parleur intelligent connecté tout simplement superbe, le Sonos One est non seulement fantastique, mais il est l'un des haut-parleurs à activation vocale les plus riches en fonctionnalités. Entrez le code SMARTSOUND10 à la caisse.

Sonos One SL: £ 179 143,10 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Vous voulez un son de qualité Sonos sans un assistant vocal qui espionne vos conversations? Ce haut-parleur connecté sans micro de Sonos offre exactement cela, vous permettant d'apporter de la musique dans chaque pièce de votre maison. Remarque: vous pouvez également obtenir le Sonos One SL pour 10p de moins sur Amazon. Entrez le code SMARTSOUND10 à la caisse.

Sonos Play: 5: £ 499 381,60 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Un haut-parleur au look élégant et explosif qui prouve que Sonos est toujours le roi des streamers, le haut-parleur intelligent sans fil Sonos Play: 5 est livré avec des woofers conçus sur mesure pour fournir des basses riches tandis que l'architecture scellée élimine la réverbération et l'écho. Maintenant, avec plus de 100 £ de réduction, il est plus abordable que jamais. Entrez le code SMARTSOUND10 à la caisse.Voir l'offre

Apple HomePod: £ 319 £ 206.10 chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Le HomePod est la réponse d'Apple aux haut-parleurs intelligents d'Amazon et de Google, mais apporte beaucoup plus de puissance sonore à la fête. Maintenant à 113 £ moins cher, vous obtenez un haut-parleur intelligent intelligent avec une conscience spatiale et un traitement A8 pour un son haute performance. Entrez le code SMARTSOUND10 à la caisse.

Bose Home Speaker 500: £ 399 269,10 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Bose est réputé pour ses haut-parleurs de haute qualité, et le Home Speaker 500 n'est pas différent. Du son stéréo mur à mur d'un seul haut-parleur à Google Assistant et Alexa intégrés, il s'agit d'un haut-parleur intelligent avec un punch audio sérieux – et il est maintenant à son prix le plus bas. Entrez le code BOSESSB10 à la caisse.

Voir l'offre

Bose Home Speaker 300: £ 249,95 188,10 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Snag the Bose Home Speaker 300 en vente pour £ 188.10. Le haut-parleur intelligent produit un son impressionnant à 360 degrés et fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google pour le contrôle vocal. Entrez le code BOSESSB10 à la caisse.

Bose Soundtouch 30 III: £ 499 449,10 £ chez Currys

PRIX AUGMENTÉ Ce haut-parleur sans fil est peut-être un peu plus ancien, mais il offre toujours un son puissant et spacieux, apportant du son Hi-Fi partout dans votre maison. Maintenant 50 £ moins cher, il pourrait faire un excellent cadeau de Noël. Entrez le code BOSESSB10 à la caisse. Voir l'offre

Promesse de rapprochement des prix de Currys

Que ce soit Noël, le Black Friday ou les soldes de janvier, les détaillants en ligne cherchent toujours à se sous-estimer les prix. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais cela signifie que vous devez passer du temps à chercher sur le Web pour vous assurer que vous payez le moins possible pour un gadget particulier.

Entrez la promesse d'alignement des prix de Currys. Comme son nom l'indique, Currys correspondra au prix d'un produit si vous pouvez le trouver moins cher ailleurs – il y a quelques termes et conditions à noter, mais c'est l'essentiel.

Cela signifie que si vous voyez le même produit disponible à moindre coût chez n'importe quel autre détaillant – en ligne ou en magasin – Currys égalera ce prix si vous magasinez avec lui à la place. La société égalera même tous les codes de réduction qui vous sont proposés, vous n'avez donc pas besoin de payer un sou de plus que ce que vous devez.

Il y a quelques termes et conditions à garder à l'esprit, comme nous l'avons mentionné: l'offre concurrente doit provenir d'un détaillant britannique et les articles doivent être identiques jusqu'au numéro de modèle (cela vaut toujours la peine de vérifier). De plus, les frais de livraison et d'installation, les services de protection des produits et autres modules complémentaires ne sont pas inclus, alors tenez-en compte lors de la comparaison des prix.

Lire la suite: Comment utiliser la promesse d'alignement de prix Currys