Soldes d'hiver Steam 2019: quand ça se termine, les meilleures offres, etc.

Les ventes de jeux des Fêtes ont démarré partout – y compris Green Man Gaming et GOG – et maintenant le grand-père de tous est là: la vente d'hiver annuelle de Steam. Il fonctionne à partir de maintenant jusqu'à 2 janvier à 10 h 00 PT / 13 h HE et propose des offres sur presque tous les meilleurs jeux de 2019. Et bien sûr, les jeux des années passées sont également réduits, donc s'il y a un jeu que vous souhaitez acheter sur Steam, c'est maintenant votre meilleure chance.

Lorsque vous achetez un jeu dans la vente d'hiver Steam ou terminez les quêtes de vacances, vous gagnez des jetons de fête, qui peuvent être dépensés sur le marché des vacances. Le marché des vacances Steam comprend le coupon de vente d'hiver Steam (5 $ de réduction sur votre prochain achat), de nouveaux autocollants de chat, de nouveaux effets de salle de chat, etc.

Vous n'avez pas à vous ruiner pour profiter de cette vente, comme en témoignent tous les grands jeux bon marché qui sont à prix réduit – nous avons dressé une liste des meilleures offres Steam à moins de 10 $ pour vous aider. Si vous êtes prêt à dépenser plus, certaines des meilleures offres que nous avons repérées jusqu'à présent incluent Sekiro: Shadows Die Twice pour 39 $, Red Dead Redemption 2 pour 48 $ et Star Wars Jedi: Fallen Order pour 49,79 $.

Soldes d'hiver Steam

Si vous êtes intéressé à vérifier plus de ventes de jeux PC, alors Green Man Gaming et GOG sont le chemin à parcourir. Green Man Gaming propose une vaste sélection de jeux, dont beaucoup sont échangés sur Steam comme Code Vein et Dark Souls 3: Deluxe Edition. GOG, d'autre part, est spécialisé dans les jeux sans DRM, nouveaux et anciens. Il est connu pour son excellente bibliothèque de jeux PC classiques, mais il existe également un accord Cyberpunk 2077 fantastique qui regroupe tous les jeux de CD Projekt Red, y compris The Witcher 3: Complete Edition et une précommande pour le prochain Cyberpunk 2077.