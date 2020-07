Solution « Impossible de se connecter au service Netflix »

Parfois, il apparaît une erreur lors de l’ouverture de notre application Netflix ou même pendant que nous regardons un film. Ces erreurs ne sont généralement pas très claires et se limitent à afficher un numéro d’erreur (-116, -1008, -12, etc.), bien qu’elles soient parfois accompagnées du message « Impossible de se connecter au service Netflix ». Avec cela, nous ne savons pas exactement quel problème nous souffrons, laissant plus de questions que de réponses.

La raison de ces messages sur Netflix est variée et peut indiquer un problème de connexion, un problème avec les informations stockées sur l’appareil ou même un problème avec notre compte. Ici, nous vous donnons une série de conseils qui peuvent vous aider à trouver la source du problème et les solutions possibles.

Erreurs et solutions possibles

Tout d’abord, la première étape consiste à s’assurer que le problème est bien le nôtre et non le service Netflix lui-même, de peur que nous ne touchions à des choses et qu’il s’avère que le problème provient des serveurs Netflix. Pour vérifier que ceux-ci fonctionnent correctement, nous saisissons ce lien, où nous trouverons une page intitulée « Netflix ne fonctionne pas?« , Titre descriptif sous lequel nous serons informés en cas de problème sur les serveurs. Si ce n’est pas le cas et que tout fonctionne correctement, lisez la suite pour d’éventuelles solutions de contournement.

Problèmes de journalisation

Nous commençons par la solution la moins courante mais la plus simple. Normalement, ce problème coûte cher car lorsque vous cliquez sur « OK » dans le message d’erreur, la session se ferme automatiquement et nous oblige à nous reconnecter. Si dans votre cas vous souffrez de l’apparition d’un message d’erreur, cela devrait être votre première étape, car la déconnexion et la reconnexion résolvent généralement de nombreux problèmes.

Problèmes de connexion

Un autre problème persistant est lié à la connexion. Si souvent, c’est que l’application elle-même nous permet de faire un petit test pour voir si c’est la raison de notre erreur.

Au démarrage de l’application Netflix, nous allons dans les paramètres et nous recherchons la section « Diagnostic », où nous verrons un accès appelé « Vérifier le réseau ». Il s’agit pour l’application elle-même d’effectuer un test et de nous dire si nous avons des problèmes de connexion. Bien sûr, une autre option consiste à simplement ouvrir notre navigateur et essayer d’ouvrir une URL pour voir si nous avons la bonne connectivité, ce que nous devons surtout faire dans Windows 10 car il n’a pas l’option de diagnostic.

Si vous avez un problème, la première chose à faire est de redémarrer l’appareil et de voir s’il est résolu. Dans le cas où le problème persiste, si nous sommes connectés par Wifi, nous devons le désactiver et tester la connexion avec les données, ce qui nous permet d’affiner les problèmes et de voir si le réseau Wifi est le coupable. Si nous confirmons qu’il s’agit bien de notre réseau Wifi, nous devons redémarrer notre routeur avant de tester à nouveau, s’il persiste encore, nous devons contacter notre fournisseur, qui nous demandera éventuellement de réinitialiser le routeur.

Problèmes de stockage

Un autre problème qui se pose généralement est lié aux informations que l’application elle-même enregistre sur notre appareil, qui peuvent avoir été corrompues et nous devons les éliminer pour résoudre le problème.

Ici, les étapes varient en fonction de chaque système d’exploitation, et même s’il s’agit d’Android, elles varient en fonction de la couche que nous utilisons, mais en général, le processus est assez similaire. Dans la zone «Paramètres» ou «Configuration» de notre terminal, nous devons rechercher la section «Applications» et, à l’intérieur de celle-ci, rechercher l’application Netflix pour procéder à l’élimination du stockage. Une note, cela éliminera tous nos téléchargements, donc si nous avons un film ou une série téléchargé, nous devons le télécharger à nouveau.

Avec ces étapes, vous devez résoudre votre problème dans la plupart des cas normaux.

Si vous avez aimé cet article, Partagez-le.