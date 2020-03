Solution: l’écran devient noir lorsque vous allumez l’ordinateur

Cela vous est sûrement déjà arrivé ou vous connaissez quelqu’un qui l’a fait, et le fait que l’écran devient noir lorsque vous allumez l’ordinateur est une erreur assez courante. S’il est vrai que cela se produit généralement plus sur les anciens ordinateurs que sur les nouveaux, mais quel que soit votre cas, je vais vous dire ici quelles sont les raisons et comment les résoudre.

L’écran devient noir lors de la mise sous tension de l’ordinateur: écran et connexions

La première et la plus simple chose à faire est de vérifier que l’écran fonctionne correctement et que ses connexions sont bien connectées. Si vous vous êtes assuré que les connexions sont correctes et qu’il ne s’allume toujours pas, essayez de connecter un autre écran (le vôtre ou celui d’un ami).

Précisez que lorsque je veux dire que l’écran devient noir, cela signifie que l’écran s’allume mais n’affiche rien, l’image est noire.

L’écran devient noir lors de la mise sous tension de l’ordinateur: mémoire RAM

La plus grande probabilité que l’écran devienne noir lorsque vous allumez votre ordinateur est due à un problème de mémoire RAM. C’est généralement pour deux raisons, soit parce que certains modules RAM sont endommagés, soit parce qu’ils n’entrent pas en contact avec toutes ses broches.

La solution ici est simple. Vérifiez d’abord qu’il est bien connecté et établissez un bon contact avec toutes ses broches. Pour ce faire, retirez les modules, nettoyez les emplacements mémoire RAM avec un spray nettoyant adapté à cette utilisation. Vous pouvez l’obtenir dans n’importe quelle boutique informatique locale ou en ligne. Nettoyez ensuite soigneusement les modules. Il est préférable d’utiliser un alcool isotrope et du coton. Surtout la zone des broches qui, au fil du temps, peuvent être salies / usées par la poussière / le courant, respectivement.

Une fois que les emplacements et modules sont propres, essayez de les remettre en place et de vérifier si cela fonctionne ou non. Dans le cas où il suit l’écran noir lors de la mise sous tension de votre ordinateur, essayez de les échanger contre des emplacements. Lorsque vous n’avez qu’un seul module, essayez ce module dans d’autres emplacements pour voir si l’un fonctionne pour vous.

Si cela ne fonctionne toujours pas, si vous avez un seul module, il est très probable qu’il soit endommagé, et en en mettant un nouveau vous l’auriez résolu. Dans le cas où vous disposez de plusieurs modules de mémoire RAM, essayez d’en connecter un et d’allumer le PC pour voir si l’écran s’allume maintenant. Faites le même processus avec les autres modules jusqu’à ce que l’écran s’allume. Le module ne fonctionnant toujours pas, cela vous indique que ce module est corrompu.

Si vous avez plusieurs modules RAM et que vous effectuez ces tests (y compris le nettoyage des emplacements), l’écran ne s’allume toujours pas, il est très probable que la panne soit causée par une autre raison.

Carte graphique endommagée ou mal connectée

Faites le même processus de nettoyage avec la carte graphique, c’est aussi souvent la raison pour laquelle l’écran apparaît noir lorsque vous allumez l’ordinateur. Sinon, la carte graphique peut être endommagée. S’il s’agit d’une carte graphique de milieu / haut de gamme, cela peut également être un problème avec l’alimentation qui ne fournit pas bien l’alimentation requise pour la carte graphique via son connecteur PCI-E.

Une autre raison peut être l’alimentation

Il n’est pas rare que le bloc d’alimentation ne fonctionne pas correctement et ne fournisse pas la puissance nécessaire pour alimenter l’ensemble du système et que l’ordinateur ne fonctionne pas, ce qui peut entraîner le noir de l’écran lorsque vous allumez l’ordinateur. Cela a tendance à se produire davantage avec les alimentations bas de gamme, car leurs qualités sont très faibles et elles ont à peine des mesures de protection contre les augmentations / diminutions / coupures / etc. de la tension, sans parler du faible pourcentage d’efficacité qu’elles ont.

Ici, vous avez quelques options à essayer. L’un d’eux passerait par un testeur et vérifierait les sorties si elles offrent les bonnes tensions, mais un niveau de connaissance plus élevé est déjà requis, donc dans ce cas, la solution rapide serait d’acheter une alimentation. C’est peut-être le bon moment pour essayer d’acheter une gamme moyenne / haute pour éviter ce type de situation.

Comme il n’est pas sûr à 100% que le problème soit lié à l’alimentation, vous devrez décider d’acheter un bloc d’alimentation et voir si le problème est résolu ou non, ou de le faire vérifier par un technicien spécialisé.

Raison: BIOS / carte mère

D’autres fois, le problème vient du BIOS. Soit parce que le logiciel du BIOS a été corrompu, soit en raison d’une mauvaise configuration.

Dans les cartes mères actuelles, il est rare que cela vous arrive car elles ont généralement un double BIOS, de sorte que si celui qui est utilisé est corrompu, il charge le BIOS secondaire, mais dans les ordinateurs plus anciens, cela peut arriver. Beaucoup d’autres fois, c’est parce qu’il a été mal configuré, peut-être l’overclocking …

Si votre carte mère est ancienne, essayez de déconnecter votre ordinateur de toute alimentation et de retirer la batterie pendant 5 minutes. Essayez de rallumer votre PC pour voir si l’écran s’allume déjà. Dans le cas contraire, vous devrez vous adresser à un technicien spécialisé et, peut-être, vous devrez même être contraint de changer la carte mère ou la base entière de votre ordinateur, car il sera difficile de trouver une carte mère compatible avec les autres composants que votre système possède. Mais bon, vous avez toujours la possibilité d’aller sur un marché d’occasion.

Si la carte mère est neuve, essayez de réinitialiser le BIOS à partir du bouton de réinitialisation qu’il a généralement à l’intérieur ou à l’extérieur, ou également en retirant la batterie pendant plusieurs minutes. Une autre option consiste à flasher le BIOS (même s’il est Dual). Sur les nouvelles cartes mères, vous pouvez flasher le BIOS à partir d’une clé USB. Vous devrez télécharger la dernière version stable sur le site officiel du fabricant de la carte mère. Assurez-vous de sélectionner correctement la carte mère correcte. En connectant la clé USB au port indiqué et en allumant l’ordinateur, le BIOS se mettra à jour automatiquement.

Il y a aussi la possibilité que la carte mère soit endommagée (les raisons peuvent être différentes), dans ce cas, vous n’avez pas beaucoup d’options, il suffit d’aller dans un centre d’assistance technique. L’autre est de risquer d’acheter une autre carte mère compatible avec les autres composants de votre ordinateur et de prier pour que maintenant tout va bien ^^

Processeur endommagé ou non pris en charge

Bien qu’il soit très rare aujourd’hui qu’un processeur soit endommagé et cause ce genre de problèmes, cela peut vous arriver. Dans ce cas, et tant que vous avez effectué toutes les vérifications précédentes, vous n’auriez pas d’autre choix que de le changer pour un nouveau.

Cependant, il est possible que le processeur fonctionne correctement, mais c’est la raison pour laquelle l’écran devient noir lorsque vous allumez l’ordinateur. Il est très fréquent que lorsque vous achetez un ordinateur en pièces détachées, il y ait un manque de compatibilité entre la carte mère et le processeur. Même en utilisant un processeur / CPU compatible avec le socket de la carte mère, il peut ne pas être pris en charge, même en mettant à jour la version du BIOS.

Dans cette situation, vous devez vous rendre sur le site Web du fabricant de votre carte mère et vous assurer qu’elle est compatible avec le modèle de processeur que vous avez. Si vous avez de la chance, peut-être qu’avec une mise à jour du BIOS, vous la rendrez compatible, mais si ce n’est pas le cas … vous n’avez pas d’autre choix que de changer le processeur pour qu’il soit compatible avec la carte mère ou vice versa.

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles votre écran devient noir lorsque vous allumez l’ordinateur (par exemple, sur un ordinateur portable, la cause la plus courante est généralement la RAM, une puce graphique GPU endommagée ou vous devez effectuer un rééquilibrage, …), mais Les cas que je vous ai décrits sont les plus courants. Si vous n’avez pas peur de faire ces tests, il est très probable que vous puissiez résoudre le problème.

