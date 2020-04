Solutions LG pour organiser votre bureau à domicile

Dans des moments comme le présent, le travail à distance devient une nécessité. Cependant, pour être efficace et productif, le travail à domicile nécessite des appareils aux performances adéquates, en plus d’une bonne organisation des espaces. LG Electronics présente deux solutions qui peuvent transformer votre maison en un bureau «intelligent» si vous avez un lieu de travail fixe ou temporaire.

Pour ceux qui ont un espace pour en installer un poste de travail fixe, qu’il s’agisse d’une étude ou simplement d’un bureau dédié, LG Electronics propose le moniteur UltraWide série WL50S dans les variantes 29 et 34 pouces. Être multitâche est une caractéristique essentielle pour le professionnel moderne qui est appelé à être rapide et à effectuer différentes activités simultanément avec des données, des textes, des photos et des vidéos toujours à portée de main. Le moniteur UltraWide proposé par LG est capable de simplifiez le multitâche et augmentez la productivité. Le format 21: 9 est idéal pour contrôler et surveiller plusieurs fenêtres simultanément, permettant à l’utilisateur de visualiser plusieurs applications en même temps et de travailler facilement sur différents projets.

Lors du choix d’un moniteur pour exercer votre activité professionnelle, il est important de prendre également en compte confort de visionnement. L’écran UltraWide de LG offre une résolution Full HD (2560 × 1080) avec 33% plus de pixels qu’un moniteur Full HD 16: 9 (1920 × 1080) et grâce à l’écran IPS, il est capable de reproduire des couleurs extrêmement précises. Compatible avec le format HDR, il vous permet de voir des blancs plus clairs et des noirs plus intenses que les écrans traditionnels en reproduisant les zones sombres et claires de l’image avec une plus grande richesse de détails. De plus, grâce à l’angle de vision plus large, il est encore plus facile de profiter d’images en vraies couleurs.

Smart Working: les solutions de LG pour organiser votre bureau à domicile

Pendant cette période, les réunions en ligne et les webinaires sont à l’ordre du jour et jamais comme dans ces cas, avoir un excellent son peut être très utile. Le moniteur LG a des haut-parleurs 10W 2.0 intégrés avec Fonctionnalité MaxxAudio® qui offrent une expérience immersive et immersive sans distractions vous permettant de profiter de sons aigus et graves avec une grande netteté. La fonction Contrôle à l’écran, qui vous permet de personnaliser l’affichage en quelques clics et Écran partagé, qui vous permet d’organiser les zones d’affichage de l’écran en fonction des besoins de l’utilisateur, garantissent une interface utilisateur résolument intuitive.

Pour ceux qui doivent en organiser un à la place emplacement temporaire, peut-être en coupant un coin temporaire sur la table à manger ou besoin de passer d’une pièce à l’autre dans la maison en fonction des besoins de la famille, LG Electronics propose des ordinateurs portables LG gram Z990 series (disponible dans les variantes avec écrans 14 ”, 15” et 17 ”).

Les ordinateurs portables ultra-légers LG gram sont parfaits pour ceux qui ont besoin d’ordinateurs dotés de hautes performances, de niveaux élevés d’autonomie de batterie et d’une portabilité élevée; les trois modèles de cette gamme sont équipés d’une batterie 72W qui permet jusqu’à 23 heures de fonctionnement sur une seule charge et sont extrêmement légers: la version 17 ”ne pèse que 1,3 kg.

Mince et élégant, les ordinateurs portables LG gram sont également robustes et respectent les critères de durabilité militaires américains rigoureux MIL-STD-810G qui couvrent sept facteurs de résilience, notamment les chocs, la poussière et les températures extrêmes.

Le modèle LG gram 17 ”est une puissante station de travail portable grâce au dernier processeur Intel® Core ™ de 8e génération et à une configuration de RAM DDR4 de 8 et 16 Go. L’inclusion de coup de tonnerreTM 3 il vous permet également de télécharger des appareils, de transférer des fichiers et d’afficher du contenu via un seul port, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 40 gigabits par seconde, huit fois plus rapide qu’une connexion USB 3.0 conventionnelle, tandis que le clavier rétroéclairé avec deux niveaux de la luminosité vous permet d’utiliser votre ordinateur portable même dans les environnements les plus sombres.

Les ordinateurs portables LG gram sont équipés d’un écran IPS qui a deux fois les pixels (2560 x 1600) d’un écran Full HD standard et garantit des images détaillées avec une reproduction des couleurs incroyablement précise. Le format 16:10 de l’affichage de ce modèle offre une surface plus large que le format 16: 9 habituel, ce qui le rend idéal pour l’édition d’images et de vidéos, la visualisation de plusieurs documents simultanément et bien plus encore.