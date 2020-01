Sommet Women in Cloud; l’influence de la technologie sur la démocratie; et plus – .

– Les femmes peuvent être laissées pour compte ou négligées pour leurs capacités à contribuer à l’évolution des technologies telles que le cloud computing. Le Sommet Women in Cloud vise à changer cela. Maintenant dans sa deuxième année, le sommet de cette année comprend des intervenants de géants du cloud, dont Microsoft et Google, ainsi que des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque. Le sommet a lieu au Microsoft Conference Center le 25 janvier.

– Le plus gros sujet en matière de technologie cette année est probablement son impact sur la politique. Les débats sur les répercussions du piratage et la diffusion massive d’informations trompeuses battent déjà leur plein. L’Hôtel de Ville de Seattle poursuivra la discussion avec un panel appelé Who Can We Trust? Impact de la technologie sur la démocratie. Le panel comprend des participants de tous les côtés des arguments, y compris des experts technologiques, des avocats et des professionnels de la communication. La table ronde aura lieu le 23 janvier à 19 h 30. à la grande salle.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Les bases de la gestion pour développer des leaders de personnes: Un atelier pour les startups pour apprendre à encourager les employés à des postes de direction chez Galvanize à Seattle; 9 h à 15 h, le jeudi 16 janvier.

Launchpad Leadership 2020: Reflect, Clarify + Connect: Un atelier pour les dirigeants afin d’évaluer l’année précédente et d’élaborer des stratégies pour la prochaine au Impact Hub de Seattle; 13 h 30 à 16 h, le jeudi 16 janvier.

Du démarrage à l’entreprise: des clés pour évoluer avec la conception: Une présentation visant à aider les startups avec des stratégies de croissance au Columbia Tower Club à Seattle; 18 h à 21 h, jeudi 16 janvier.

Fondamentaux pour les startups: ce que les fondateurs et les entreprises en démarrage doivent savoir sur l’immigration américaine: Une présentation sur les récents défis liés à l’immigration et à ses effets sur la main-d’œuvre au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle, de 12 h à 13 h, le vendredi 17 janvier.

46e exposition de modélisme ferroviaire: Une réunion de passionnés de modélisme ferroviaire au Pacific Science Center de Seattle; 10 h à 18 h, samedi 18 janvier.

Livraison Conf 2020: Une conférence sur la technologie derrière l’intégration continue et la livraison continue au Grand Hyatt à Seattle; Mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier.

Événement de lancement de l’accélérateur d’innovation Blue Maritime: Un événement pour célébrer 11 startups axées sur le milieu maritime au Pier 69 à Seattle; 17 h à 19 h, mardi 21 janvier.

Commençons par la fin en tête: Une présentation sur les stratégies de sortie pour les startups à WeWork à Seattle; 18 h à 20 h, mardi 21 janvier.

Table ronde sur la stratégie de contenu pour les startups: Un petit groupe de questions et réponses avec un vétéran en stratégie numérique à Cambia Grove à Seattle; 13 h 30 à 14 h 30, le mercredi 22 janvier.

Diversité des nouvelles technologies pour les femmes en technologie: Un événement de réseautage pour les femmes à Galvanize à Seattle; 17 h 30 à 19 h 30, le mercredi 22 janvier.

Jeu vidéo Tap Takeover: Un tournoi Mario Kart et Super Smash Bros. au Capitol Cider de Seattle; 19 h 30 à 22 h, mercredi 22 janvier.

Pour plus d’événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.