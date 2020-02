son application permettra un meilleur contrôle des données partagées

Il y a quelques semaines, l’Electronic Frontier Foundation a publié les résultats de son enquête sur les données que l’application anneau partage avec des tiers. Alors que la société détenue par Amazon a été critiqué pour ses liens avec les forces de l’ordre et la sécurité des comptes utilisateurs, ce problème particulier concernait les informations sur les chansons des appareils mobiles sur lesquels les utilisateurs installent ses applications et avec ceux qui les partagent. Ceux qui obtiennent les informations incluent des noms que vous connaissez comme Google et Facebook, mais aussi d’autres sociétés de données comme MixPanel et AppsFlyer.

Ring peut vous aider avec le partage de données à partir d’applications tierces

Vendredi après-midi, un porte-parole de la société a déclaré à CBS que les utilisateurs pourraient bientôt annuler les accords de partage d’informations “le cas échéant”. Il n’y a pas vraiment de détails sur ce que cela signifie exactement, même si apparemment certaines informations seront toujours partagées.

Les applications et les services demandent souvent aux utilisateurs (ou ne le demandent même pas) partager des informations avec divers trackers, indiquant généralement qu’ils le sont pour des raisons diagnostiques. Les données collectées par les applications sur le téléphone peuvent inclure un surveillance de position beaucoup plus omniprésente et personnelle que vous attendez probablement. Ou ils font des choses comme enregistrer tout l’écran pendant que vous les utilisez. Une fois les options disponibles, nous verrons ce que Ring dit sur les informations qu’elle partage et le contrôle que vous en avez.