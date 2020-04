son arrivée en Italie est officielle et le lancement est demain

HONOUR, a annoncé aujourd’hui l’arrivée en Italie d’un nouveau smartphone. Nous parlons HONOUR 9X Pro. Cet appareil avait déjà été annoncé avec le nouvel écosystème intelligent de l’IoT lors d’une conférence à Barcelone. C’est le premier smartphone HONOR à disposer de tous les services de Service mobile Huawei.

HONOR 9X Pro, voici toutes les fonctionnalités de ce tout nouveau smartphone

La production de ce smartphone, améliore considérablement la qualité des produits HONOR, à la fois sur le terrain logiciel, qui matériel. Nous parlons d’une étude minutieuse de la conception, des performances photographiques et des fonctionnalités du téléphone lui-même. Comme je viens de le dire, ce smartphone est également le premier à disposer de tous les services de Huawei Mobile Service.

Il se compose d’un Triple caméra 48 MP, ainsi qu’un Écran FullView HONOR de 6,5 pouces. Grâce à l’engagement de l’entreprise et à toutes les mises à jour importantes, les performances photographiques de ce téléphone ont fait un saut de qualité vraiment surprenant, par rapport aux précédents. En parlant de processeur, Honor 9X Pro est pris en charge par un Jeu de puces Al 7nm Kirin 810, ce qui augmente l’efficacité énergétique de 20%, ainsi que la densité des transistors de 50%. De plus, le GPU Mali G52 MP6, permet au Kirin Gaming +, une amélioration vraiment incroyable de l’expérience de jeu.

Grâce à toutes les applications de Huawei AppGallery, rien ne manquera sur cet appareil, des applications aux la photographie, musique, streaming vidéo, jusqu’à ce que vous arriviez à aptitude, santé et Jeux. Le 9X Pro est un smartphone équipé de Assistant Huawei, qui fait partie de l’Intelligence Artificielle. À partir de demain 16 avril, ce téléphone sera mis en vente à l’occasion de lancement du nouveau e-commerce officier appelé HiHonor, en violet fantôme, au prix de 249,90 euros pour 6 Go de RAM et 256 Go de Rom (extensible jusqu’à 512 Go).