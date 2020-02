son écran “en verre” est rayé avec l’ongle

Le Samsung Galaxy Z Flip ne commence pas son voyage sur de bonnes bases. Après une présentation tant attendue de ce qu’est le deuxième smartphone pliable de l’entreprise, et comme cela s’est produit avec le premier, plusieurs utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes ou à remettre en question certaines des proclamations initiales de l’entreprise.

Dans les premières heures de vie du terminal (sa commercialisation a commencé le vendredi 14 février dernier dans les territoires sélectionnés), c’est le populaire YouTuber Quinn Nelson et un utilisateur de Twitter qui ont signalé les problèmes et fragilité d’un appareil avec lequel il faut déjà être plus prudent que d’habitude. Cependant, le test de résistance JerryRigEverything a fini de montrer que l’une des principales avancées attendues avec l’arrivée de l’appareil n’est pas telle.

Écran en verre … mais avec astuce

Le pliage récent de Samsung, selon la société, a un écran en verre ultra mince, contrastant avec le plastique du Galaxy Fold ou du Motorola Razr, par exemple. Cela se reflète sur son site Web: “Crystal. Mais vous pouvez le plier. Connaissez l’écran de verre pliant Galaxy. Oui, nous avons dit le verre pliant. Fabriqué en verre ultra mince Samsung, obtenez une vue incroyable avec un écran plat et lisse.”

La vidéo téléchargée sur cette chaîne populaire montre que le nouveau Galaxy Z Flip est soumis à des tests de rayures déjà populaires qui vous permettent d’observer la dureté de l’écran du smartphone. Le résultat, à la surprise de beaucoup et malgré les changements annoncés par Samsung, est que il est toujours aussi facile de faire une brèche en elle que dans celle de la génération précédente.

Tant et si bien que le panneau est enclin à entailler même en appuyant sur l’ongle, ce qui pouvait déjà être fait sur les écrans susmentionnés du Galaxy Fold et du Motorola Razr. Naturellement, cela ne se produirait pas s’il s’agissait de verre, comme cela est bien indiqué dans la vidéo susmentionnée. Que se passe-t-il alors?

Le Samsung Galaxy Z Flip comprend, sur l’écran en verre, une couche de plastique supplémentaire qui sert à protéger le premier des dommages possibles qui peut avoir lieu au jour le jour. Ce serait, théoriquement, celui que l’on voit rayé dans les images et non l’écran de verre, situé juste en dessous. Il peut être vu en détail dans le GIF suivant:

En fait, le propre Samsung inclut une série de directives à suivre à côté du téléphone lui-même – les mêmes qui étaient inclus dans le Galaxy Fold -, parmi lesquels le fait de devoir faire attention lors de l’interaction avec l’écran. Ils mentionnent explicitement de ne pas “appuyer sur l’écran avec un objet dur ou pointu, comme un stylo ou un ongle”. Ce faisant, disent-ils, “cela pourrait entraîner des rayures ou des trous”.

La question qui reste en suspens est évidente: où est l’avantage de ce double pari du verre et du plastique si le résultat final est tout aussi faible et enclin à montrer une détérioration évidente?

Qu’est-ce que Samsung propose contre cela

Le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip ont tous deux une série de conditions de réparation et de garantie spéciales, qui s’appliquent exclusivement à ces terminaux. Dans ce cas, le service Premier de la société permet à l’utilisateur de demander un seul changement d’écran la première année pour 109 euros (plus tard, 499 dollars, sans prix même en Espagne ou au Mexique). Bien sûr, il ne sera soumis qu’aux cas dans lesquels un défaut empêche les performances normales du terminal, car la garantie spécifie que “Samsung Care + ne couvre pas les dommages de surface de votre appareil qui n’affectent pas le fonctionnement du produit assuré comme , par exemple, des rayures. “

Bref, si l’on raye accidentellement l’écran du Galaxy Z Flip (dont le prix est de 1 499 euros ou 32 999 pesos, rappelez-vous), il n’y aura pas de solution possible. Il ne peut même pas être évité en plaçant un protecteur d’écran supplémentaire seul, car les instructions ci-dessus le contre-indiquent: “Ne placez pas d’autocollants tels que des films ou des autocollants sur l’écran principal”.

De la section nord-américaine de la société, ils assurent à The Verge qu’ils auront “bientôt” une option au sein de Premier Service pour demander qu’un expert place un protecteur d’écran sur le film plastique qui comprend déjà le Galaxy Z Flip. Ongle double protection qui ne promet pas d’être beaucoup plus efficace que celle existante et pire encore, cela pourrait causer des dommages irréversibles à l’appareil si l’utilisateur décide de le retirer par lui-même à un moment donné.

Ce service n’est actuellement pas disponible en Espagne. Depuis Hypertext, nous avons contacté Samsung pour savoir s’il fera également bientôt partie du programme Z Flip Premier, sans avoir encore reçu de réponse à cet égard.

Samsung Galaxy Z Flip: l’avantage? du doute

Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître l’état actuel dans lequel le Samsung Galaxy Z Flip arrive sur le marché (et surtout s’il est meilleur que le Galaxy Fold en termes de durabilité), les premières informations ne sont pas trop encourageantes . Le fait que l’entreprise ait a cédé l’appareil aux médias pendant seulement 24 heures des États-Unis, comme l’ont rapporté plusieurs journalistes, obligeant les médias et les analystes à acheter directement une unité en magasin.

Les opinions et les critiques des experts ont été à l’origine du retard du lancement sur le marché du Samsung Galaxy Fold l’année dernière, après avoir connu des situations inhabituelles lors de ses premiers jours de test.

Si les erreurs commises dans le passé se répètent avec cette nouvelle génération, c’est quelque chose qui est encore prématuré à quantifier, bien que les premiers tests ne soient pas entièrement encourageants pour ce qui était censé être le smartphone pliable le plus raffiné du moment – ce qui ne veut pas dire trop. Vous devrez peut-être attendre que le Galaxy Fold 2.