son paravent sera extrêmement résistant

Samsung a quitté 2019 guéri de peur à propos du lancement de son premier smartphone pliable. Après une commercialisation difficile, la société technologique sud-coréenne tentera d’éviter par tous les moyens que cela se reproduise avec le Galaxy Z Flip, le prochain terminal pliable que l’entreprise lancera sur le marché.

Avec une présentation prévue pour février prochain, des données vont commencer à émerger sur ce qui va arriver avec ce nouveau terminal, qui changera le format du Galaxy Fold en un terminal “shell-type”, plus maniable, compact et pas cher. Maintenant, nous pouvons savoir, grâce aux informations publiées par Max Weinbach – connu dans l’industrie pour ses fuites – que le pliage aura également une écran spécialement renforcé.

Meilleur affichage, batterie standard

Il avait été dit précédemment que Samsung Galaxy Z Flip comprendrait un écran en verre flexible, au lieu de celui en plastique du Galaxy Fold qui, en fin de compte, a causé des problèmes de résistance aux chocs et à d’autres circonstances quotidiennes. Weinbach indique toutefois que l’entreprise optera pour les deux matériaux afin de maximiser sa durabilité: “Samsung placera une couche de plastique sur le verre ultra-mince pour une protection supplémentaire. S’il se raye, ce n’est que du plastique et non pas de l’écran. “.

La même source révèle également que l’appareil aura un Batterie de 3300 mAh, ce qui devrait être suffisant, associé au processeur Snapdragon 855, pour offrir des performances correctes tout au long de la journée.

