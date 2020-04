Sondage: Apple baisse le prix du HomePod pour les employés, mais qu’êtes-vous prêt à payer?

La semaine dernière, . a rapporté qu’Apple réduit le HomePod à 149 $ pour les employés, peut-être dans l’attente d’un nouveau modèle. La réponse à cette nouvelle a été largement que Apple devrait rendre permanente une telle baisse de prix. Qu’est-ce que tu penses?

HomePod a fait ses débuts à 349 $, mais Apple a discrètement baissé le prix à 299 $ il y a presque exactement un an. Apple a présenté le HomePod comme une alternative premium aux autres haut-parleurs intelligents d’entreprises comme Amazon, et en termes de qualité sonore, de nombreuses personnes sont d’accord avec ce sentiment.

Cela dit, HomePod n’a pas gagné en popularité comme les autres haut-parleurs intelligents et il y a probablement deux raisons à cela: les limitations de connectivité (pas de Bluetooth) et de prix.

Plus récemment, Bloomberg a rapporté qu’Apple travaille activement sur une nouvelle version du HomePod qui pourrait sortir dès cette année. Les détails ici sont inconnus, mais d’autres rapports ont suggéré que le nouveau HomePod pourrait être moins cher. On ne sait pas si cela signifie un compromis sur la qualité sonore.

Ajoutant au bruit qu’un nouveau HomePod est en route, Apple a commencé à réduire le HomePod existant à 149 $ pour les employés. C’est un signe probable qu’un nouveau HomePod est en route, Apple s’efforçant de vider l’inventaire avant cette actualisation.

Personnellement, je suis un fidèle utilisateur de HomePod avec trois d’entre eux dans toute ma maison, mais je n’ai payé que 349 $ pour l’un d’eux. J’ai acheté les deuxième et troisième grâce aux ventes des fêtes chez Best Buy. Le HomePod est un excellent haut-parleur intelligent, surtout à mesure que Siri s’améliore, mais je ne pense pas pouvoir le recommander à quelqu’un à 349 $ ou même 299 $.

Je pense que le prix idéal pour HomePod, dans sa forme actuelle, se situe à 199 $ ou peut-être 249 $. Au cours de la saison des vacances de l’année dernière, nous avons régulièrement vu HomePod pour 199 $, un prix qui lui permet de rivaliser agressivement avec d’autres enceintes AirPlay 2 de sociétés comme Sonos.

Certains lecteurs . ont également souligné que l’ajout de la prise en charge Bluetooth pourrait également rendre le HomePod plus attrayant. Actuellement, le haut-parleur intelligent d’Apple est limité à la prise en charge d’AirPlay, une fonctionnalité non prise en charge par les produits non Apple. Il n’y a pas non plus d’option d’entrée 3,5 mm.

Qu’est-ce que tu penses? Si Apple a un nouveau HomePod en route, que seriez-vous prêt à payer? Seriez-vous prêt à payer plus cher s’il avait également Bluetooth? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

