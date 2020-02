Sondage: Apple devrait-il organiser un événement printanier cette année ou lancer de nouveaux produits avec des communiqués de presse?

Apple aurait plusieurs nouvelles annonces de matériel prévues pour ce printemps, notamment l’iPhone 9 / iPhone SE 2 à bas prix ainsi que de nouveaux modèles d’iPad Pro. Une des questions qui reste, cependant, est de savoir si Apple tiendra ou non une keynote de mars pour annoncer ces produits.

Les rapports indiquent qu’Apple annoncera le iPhone 9 à bas prix le mois prochain, ainsi que les mises à jour probables de l’iPad Pro. Le nouveau matériel MacBook a également fait l’objet de rumeurs, car Apple devrait continuer à s’éloigner de la conception du clavier papillon.

À l’heure actuelle, un rapport a suggéré qu’Apple tiendrait un événement de presse le mardi 31 mars. Comme nous l’avons dit à l’époque, cependant, ce rapport devrait être traité avec un certain scepticisme étant donné la source.

Cette année, il y a beaucoup de précédents pour une keynote Apple de mars. La société a organisé des événements au cours de la dernière semaine de mars au cours des deux dernières années. En 2018, l’événement s’est concentré sur les initiatives iPad et éducation. L’année dernière, Apple a consacré sa réunion de mars aux services, annonçant Apple News +, Apple Arcade, Apple Card et Apple TV +.

Mais Apple n’a pas peur non plus de publier de nouveaux matériels par le biais de communiqués de presse. En mars 2019, Apple a consacré une semaine entière aux annonces matérielles via des communiqués de presse. Les nouveaux iPad mini et iPad Air ont été annoncés cette semaine, aux côtés de nouveaux AirPod et d’un matériel iMac plus puissant.

Puis, à l’automne, Apple a fait plus d’annonces matérielles importantes sans événement, malgré de nombreuses spéculations autour d’une keynote d’octobre. Le MacBook Pro 16 pouces et les AirPods Pro ont tous deux été annoncés par voie de communiqués de presse, signalant à nouveau qu’Apple n’a pas toujours besoin de tenir un événement médiatique pour annoncer de nouveaux produits.

La stratégie de communiqué de presse a été populaire pour Apple. Des annonces échelonnées tout au long de la semaine créent un sentiment d’excitation constant, surtout lorsque vous ne savez pas exactement quand un communiqué de presse annonçant un nouveau produit pourrait tomber. Apple bénéficie également d’une semaine de couverture médiatique principale, plutôt que d’une seule journée.

Donc, la question que nous posons aujourd’hui est: Apple devrait-il organiser un événement printanier cette année ou faire toutes ses annonces via des communiqués de presse?

