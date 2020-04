Sondage: attendez-vous l’iPad Pro Magic Keyboard ou un trackpad autonome suffit-il?

Maintenant que l’iPadOS 13.4 est largement disponible pour le public, davantage d’utilisateurs ont la possibilité d’essayer la prise en charge du trackpad pour la première fois. Alors que nous attendons la sortie du Magic Keyboard d’Apple en mai, cela signifie que vous pouvez profiter de la prise en charge du trackpad avec presque n’importe quel trackpad ou souris autonome.

La prise en charge par iPadOS du trackpad fonctionne avec n’importe quelle souris ou trackpad Bluetooth, bien que la prise en charge des gestes soit limitée sur certains modèles. Par exemple, le Magic Trackpad et Magic Mouse 2 peuvent tirer pleinement parti de l’intégration iPadOS, mais la Magic Mouse 1 ne prend pas en charge les gestes. Néanmoins, c’est un excellent moyen d’essayer la prise en charge du trackpad dans iPadOS avant la sortie de l’étui Magic Keyboard + trackpad d’Apple en mai.

Jusqu’à présent, j’ai trouvé que le support du trackpad dans iPadOS 13.4 était incroyablement soigné. Les gestes semblent naturels et la conception du curseur est moderne et pratique pour s’adapter au design tactile d’iOS. Par exemple, la possibilité de passer facilement de la navigation à la modification de texte est incroyablement transparente et résout l’un des problèmes majeurs que j’ai rencontrés précédemment avec l’iPad.

iPadOS 13.4.5 apporte également d’autres améliorations à l’expérience. Il y a un raffinement supplémentaire autour des gestes du pavé tactile, en particulier lors de l’accès aux applications Slide Over pour le multitâche. Il n’y a aucune raison de penser qu’Apple ne continuera pas à apporter des améliorations avant la sortie du Magic Keyboard en mai.

Bien sûr, le prochain Magic Keyboard pour iPad Pro aura un avantage majeur: un trackpad intégré. Cela signifie que vous aurez toujours un trackpad avec votre iPad Pro et que vous n’aurez pas à vous soucier d’avoir un trackpad ou une souris autonome. La question demeure, cela vaut-il le prix de 299 $ / 349 $ du clavier magique?

Personnellement, j’ai l’intention d’acheter le Magic Keyboard lorsqu’il sera disponible en mai. Sur la base des deux dernières semaines avec la prise en charge du trackpad dans iPadOS 13.4, je pense vraiment qu’il a la capacité de changer la façon dont j’utilise mon iPad Pro au jour le jour. Le prix pique, mais la compatibilité avec l’iPad Pro 2018 est utile car je ne prévois pas de passer à l’iPad Pro 2020.

Le Magic Keyboard n’est pas votre seule option, cependant. Brydge vend le clavier Pro + avec étui trackpad pour iPad Pro. Il est plus abordable que le Magic Keyboard d’Apple, et nous en parlerons davantage dans les prochains jours.

Et vous? Envisagez-vous d’acheter le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro ou trouvez-vous un trackpad autonome suffisant? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: