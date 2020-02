Sondage: En attente de l’iPhone 9? Quel téléphone va-t-il remplacer?

L’iPhone 9 n’est peut-être pas l’iPhone le plus excitant pour tous les lecteurs ., mais il est susceptible de jouer un rôle important dans les affaires d’Apple. Si vous attendez l’iPhone 9, nous voulons savoir: quel téléphone va-t-il remplacer?

L’iPhone 9 devrait être annoncé et publié le mois prochain. Alors qu’il était à l’origine régulièrement appelé iPhone SE 2, plus récemment, des rumeurs ont brossé un tableau plus clair indiquant que le nom de «iPhone 9» est plus approprié.

L’iPhone 9 devrait être incroyablement similaire à l’iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces avec un bouton d’accueil et Touch ID. Cela le distingue des nouveaux modèles d’iPhone, qui présentent un design d’affichage bord à bord avec Face ID au lieu de Touch ID.

Cependant, la principale différence entre l’iPhone 8 et l’iPhone 9 sera le processeur. Les rapports indiquent que l’iPhone 9 comprendra le processeur A13 d’Apple, qui est la même puce utilisée dans les nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro. C’est également une mise à niveau majeure par rapport à l’A11 utilisé dans l’iPhone 8. Il devrait également être moins cher que l’iPhone, avec des rapports suggérant un prix de départ de 399 $.

L’iPhone 9 n’est pas conçu pour cibler les fans d’Apple qui veulent le dernier et le plus grand. Au lieu de cela, l’objectif d’Apple est de cibler les personnes utilisant des iPhones plus anciens, tels que l’iPhone 6, qui ne peuvent plus exécuter la dernière version d’iOS. Avec un prix de départ inférieur à celui des autres iPhones, il est également probable que l’iPhone 9 cible les commutateurs Android et les premiers acheteurs de smartphones.

Et vous? Attendez-vous l’iPhone 9 avant d’acheter un nouvel iPhone? Si oui, quel smartphone remplace-t-il? Sera-ce votre premier smartphone? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

