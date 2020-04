Sondage: prévoyez-vous d’acheter le nouvel iPhone SE 2020 d’Apple?

Après ce qui ressemblait à une chaîne de rumeurs sans fin, Apple a officiellement annoncé aujourd’hui le nouvel iPhone SE 2020. Comme prévu, le nouvel appareil est disponible en trois couleurs différentes et trois capacités de stockage différentes, à partir de 399 $. Envisagez-vous d’acheter le nouvel iPhone SE?

Le nouvel iPhone SE dispose d’un écran de 4,7 pouces avec un design presque identique à l’iPhone 8. Cela signifie que vous avez de plus grands cadres autour de l’écran, à côté d’un bouton d’accueil avec Touch ID au lieu de Face ID pour l’authentification biométrique. À bien des égards, c’est un iPhone 8, mais avec un processeur A13 Bionic à l’intérieur.

Le but d’Apple est de convaincre les utilisateurs d’iPhone qui ne veulent pas que la charge d’apprendre la nouvelle navigation gestuelle de l’iPhone X et plus récente soit mise à niveau vers ce nouvel iPhone SE. Il est plus puissant, plus évolutif et capable d’exécuter iOS 13 et d’accéder à tous les nouveaux services d’Apple.

Si je devais deviner, je dirais que la plupart des lecteurs . n’achètent pas le nouvel iPhone SE parce qu’ils veulent le dernier et le meilleur iPhone 11 ou iPhone 11 Pro. Mais il est possible que les lecteurs . aient des membres de la famille qui attendaient la mise à niveau du nouvel iPhone SE.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouvel iPhone SE:

Les précommandes débutent le vendredi 17 avril à 5 ​​h 00 HAP / 8 h 00 HAE

La livraison commence le vendredi 24 avril

Au prix de 399 $, 449 $ et 549 $

Options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go

Êtes-vous ou un membre de votre famille achète-t-il le nouvel iPhone SE d’Apple? Faites-nous savoir dans les sondages ci-dessous et expliquez pourquoi dans les commentaires.

