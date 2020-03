Sondage: Que pensez-vous du nouvel iPad Pro, Magic Keyboard et MacBook Air d’Apple?

Apple a publié aujourd’hui une poignée de nouveaux produits via des communiqués de presse. Il y a un nouvel iPad Pro, un nouveau Magic Keyboard avec trackpad pour iPad Pro, un nouveau MacBook Air et une gamme Mac mini avec des configurations de stockage plus généreuses. Envisagez-vous d’acheter l’un de ces produits?

Le nouvel iPad Pro apporte plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur, qui a été lancé en 2018. Il y a un nouveau processeur A12Z Bionic qui, selon Apple, en fait l’iPad le plus puissant de tous les temps. Et à l’arrière, vous trouverez une nouvelle gamme de caméras avec des objectifs grand angle et ultra grand angle, ainsi qu’un nouveau scanner LiDAR.

Mais peut-être plus remarquable que l’iPad Pro lui-même est le nouveau Magic Keyboard d’Apple avec trackpad. Le clavier magique a une conception de charnière flottante qui est réglable jusqu’à 130 degrés. Le clavier lui-même utilise la conception du commutateur à ciseaux d’Apple et, pour la première fois, il est également rétro-éclairé. Pour le nouveau Magic Keyboard – ainsi que pour toute autre souris ou trackpad Bluetooth – iPadOS 13.4 inclut également la prise en charge complète du trackpad.

Le Magic Keyboard est compatible non seulement avec le nouvel iPad Pro, mais aussi avec la troisième génération d’iPad Pro 12,9 pouces et la première génération d’iPad Pro 11 pouces. Cela signifie que vous n’aurez pas à acheter le dernier matériel iPad Pro pour essayer le Magic Keyboard avec trackpad.

Cela étant dit, le Magic Keyboard pour iPad Pro n’est pas bon marché. Le clavier magique coûtera 299 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 349 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Il sera disponible sur commande en mai.

En attendant, il y a aussi un nouveau MacBook Air. Le nouveau MacBook Air propose une nouvelle étiquette de prix de 999 $ pour tous les clients, et le clavier Magic Switch, un interrupteur à ciseaux plus fiable. Il s’agit du même clavier que celui du MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.

Mais Apple a changé plus que le clavier. Le MacBook Air dispose désormais des derniers processeurs Intel de 10e génération. Le modèle de base vous offre un processeur Core i3 bicœur à 1,1 GHz, mais vous pouvez le configurer jusqu’à un processeur i7 quadricœur à 1,2 GHz. Apple a également doublé le stockage du modèle de base, passant de 128 Go à 256 Go.

Enfin, Apple a également un nouveau Mac mini aujourd’hui. Il s’agit d’une mise à niveau moins intéressante, Apple mettant simplement à jour la configuration de stockage de base. Le Mac mini à 799 $ est désormais livré avec 256 Go de stockage SSD et la configuration à 1099 $ commence avec 512 Go. Il s’agit du double des configurations précédentes avant la mise à jour d’aujourd’hui.

Qu’est-ce que tu achètes?

Le MacBook Air actualisé signifie que nous nous rapprochons de la fin de la catastrophe du clavier papillon. Je m’attends à ce que le nouveau MacBook Air soit un produit populaire tout au long de cette année, en particulier pour la saison de rentrée scolaire de cet été.

Personnellement, j’attends avec impatience le Magic Keyboard pour iPad Pro. Je suis ravi qu’Apple l’ait également rendu rétrocompatible avec les modèles d’iPad Pro de la génération précédente. Je ne m’intéresse pas beaucoup au nouveau matériel photo, et je n’ai pas vraiment besoin de la puissance de traitement A12Z, mais j’ai bien l’intention d’acheter le Magic Keyboard.

Les nouveaux iPad Pro, MacBook Air et Mac mini sont disponibles à la commande dès maintenant sur Apple.com, les premières commandes arrivant la semaine prochaine. Le clavier magique pour iPad Pro sera disponible en mai.

Et vous? Envisagez-vous d’acheter l’un des nouveaux produits Apple? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: