Sondage: quel nouveau Mac envisagez-vous d’acheter?

La semaine a été chargée pour les rumeurs sur les plans d’Apple pour le Mac en 2020. Une paire de rapports et de sources ont suggéré qu’Apple avait des mises à jour pour presque tous ses modèles de Mac en magasin pour cette année, et nous voulons savoir: lesquels sont vous envisagez d’acheter?

D’abord et avant tout, Apple est censé avoir une version mise à jour du MacBook Air en route avec son interrupteur à ciseaux plus fiable Magic Keyboard. En fait, Ming-Ching Kuo pense que le Magic Keyboard viendra dans toute la gamme de MacBook d’Apple en 2020, disant au revoir à la fameuse conception papillon.

Pendant ce temps, un rapport de Kuo cette semaine a mis l’accent sur les plans d’Apple pour passer à la technologie mini-LED. Selon Kuo, Apple lancera cette année un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 16 pouces et un MacBook Pro 14,1 pouces avec mini-LED. La version 14 pouces remplacerait la version 13 pouces de la gamme, a déclaré Kuo.

Ce serait la première mise à jour de l’iMac Pro depuis son introduction en décembre 2017. Le MacBook Pro 16 pouces vient de sortir en novembre, mais une révision d’un an cet automne aurait du sens.

Comme nous l’avons écrit plus tôt cette semaine, cependant, il n’est pas clair si le mini-MacBook Pro 14 pouces sera la prochaine révision du MacBook Pro 13 pouces, ou s’il y aura une mise à jour entre le modèle actuel et le mini éventuel. -Modèle LED. Des preuves ont suggéré qu’un MacBook Pro 13 pouces avec Magic Keyboard sera bientôt disponible, et cela pourrait représenter un tremplin vers la version mini-LED plus tard cette année.

Mais encore une fois, le plaisir ne s’arrête pas là. Un utilisateur anonyme de Twitter qui a précédemment fourni des informations précises sur les prochains produits Apple est revenu cette semaine. Le compte CoinX sur Twitter a déclaré s’attendre à des mises à jour à la fois de l’iMac grand public et du Mac mini «bientôt».

Les détails ici sont inconnus, mais le Mac mini a été mis à niveau pour la dernière fois en 2018, tandis que l’iMac approche de sa marque d’un an.

Personnellement, je viens de passer au MacBook Pro 16 pouces en novembre, donc je n'ai pas l'intention de mettre à jour mon Mac cette année. Cela étant dit, il semble certainement qu'Apple ait une année chargée pour le Mac prévue.

