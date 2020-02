Sondage: utiliseriez-vous un clavier intelligent pour iPad Pro avec un trackpad intégré?

Plus tôt dans la journée, un rapport de The Information a expliqué qu’Apple sortira un nouveau Smart Keyboard pour iPad Pro avec un trackpad. Ce serait la première fois qu’Apple ajoute un trackpad au Smart Keyboard, et il y a quelques choses intéressantes à noter ici.

L’idée d’un clavier intelligent avec trackpad intégré n’est pas nécessairement une surprise. Apple a d’abord ajouté la prise en charge des périphériques de pointage dans iPadOS 13, mais il est actuellement décrit comme une fonctionnalité d’accessibilité. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’Apple intègre une fonctionnalité d’accessibilité après le lancement, et Apple a même déclaré qu’il s’agissait de cas d’utilisation non liés à l’accessibilité.

Mais les fabricants d’accessoires ont également commencé à utiliser le support de pointeur pour les accessoires du trackpad. Plus remarquable, Brydge se prépare à sortir son étui à clavier Brydge Pro + pour iPad Pro. Cet accessoire reprend le design Brydge en aluminium classique, mais ajoute un trackpad pour une expérience plus portable. Maintenant, il semble qu’Apple puisse également exploiter ce marché.

Mais l’une des parties les plus intéressantes du rapport d’aujourd’hui concerne la conception du rumeur iPad Smart Keyboard avec trackpad. Selon le rapport, ce nouveau clavier intelligent sera «fait de matériaux» similaires au clavier intelligent existant. Le clavier intelligent actuel est essentiellement entièrement en tissu, avec des touches et des repose-mains recouverts de tissu.

Ma préoccupation ici concerne la soi-disant «capacité de tour» du clavier intelligent. Autrement dit, la possibilité d’utiliser confortablement l’iPad Pro avec un clavier intelligent sur vos genoux, ou toute autre surface non de table d’ailleurs. Alors que quelque chose comme le Brydge Pro en aluminium a une sensation de style ordinateur portable plus robuste, les claviers intelligents en tissu ont toujours lutté avec cela.

iPadOS a également besoin de quelques améliorations pour tirer pleinement parti de l’entrée du trackpad, mais Apple a probablement ces améliorations prévues pour une future version d’iPadOS.

Que pensez-vous de ces rumeurs? Souhaitez-vous utiliser un clavier intelligent pour iPad Pro avec un trackpad intégré? Répondez au sondage ci-dessous et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: