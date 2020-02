Sonic Beats Harrison Ford’s Call of the Wild au Box Office (à peine)

Sonic l’hérisson a poursuivi son règne au box-office ce week-end, battant à peine le nouveau film le Appel de la nature en brut intérieur. Sonic the Hedgehog est sorti le week-end dernier et est basé sur le jeu vidéo populaire. Après une réception négative du design original de Sonic pour le film, Paramount a pris la décision surprenante de reconcevoir le personnage. Cela a conduit à repousser la date de sortie de Sonic the Hedgehog de plusieurs mois et a également amené beaucoup à se demander comment le film se passerait au box-office. Maintenant, il semble que les fans de Sonic n’aient pas eu à s’inquiéter, car le film s’est bien déroulé dans les salles de cinéma, mettant même le meilleur week-end d’ouverture de tous les temps pour un film de jeu vidéo.

Contrairement à Sonic, The Call of the Wild vient d’ouvrir ce week-end. Il met en vedette Harrison Ford dans le rôle de John Thornton, un homme qui rencontre un chien nommé Buck au Yukon. Il est basé sur le roman bien-aimé de Jack London, l’histoire se déroulant pendant la ruée vers l’or du Klondike à la fin des années 1800. Il est également remarquable pour être le premier film sorti par les nouveaux studios du 20e siècle de Disney, anciennement connu sous le nom de 20th Century Fox. L’appel de la nature a obtenu un nouveau logo d’introduction grâce au changement. Comme Sonic the Hedgehog, le film est également sorti plus tard que prévu, dans ce cas en raison des autres sorties de Disney en décembre.

Selon Variety, Sonic a terminé le week-end avec 26,3 millions de dollars, tandis que The Call of the Wild a rapporté 25 millions de dollars. Ce fut un résultat légèrement surprenant, car The Call of the Wild a gagné vendredi, laissant le reste du week-end en l’air. Les deux films se sont mieux comportés que prévu, Sonic the Hedgehog ayant maintenant réalisé plus de 100 millions de dollars aux États-Unis. Cependant, la semaine prochaine sera plus un test pour The Call of the Wild.

Cette période de l’année est toujours un peu calme pour les nouveaux films, car les films d’action et de super-héros plus flashy ont tendance à faire leurs débuts au printemps et en été. Pendant ce temps, les vacances sont plus susceptibles de présenter des candidats à des récompenses qui cherchent à générer du buzz avant les Oscars, les Golden Globes et d’autres cérémonies de remise des prix. Il y a bien sûr des exceptions, comme Get Out et Black Panther de Jordan Peele, qui ont tous deux été publiés en février et sont devenus des succès massifs. Cela n’a pas empêché non plus de bien faire sur le circuit des récompenses, avec Black Panther devenant le premier film de super-héros à obtenir une nomination pour le meilleur film.

À une époque où les chiffres au box-office sont généralement en baisse, il est agréable de voir des films comme Sonic the Hedgehog et The Call of the Wild dépasser les attentes. De plus, bien que les deux soient basés sur du matériel existant, il est rafraîchissant qu’ils ne soient pas des suites ou des franchises de films existantes. Au lieu de cela, ils peuvent se débrouiller seuls, ce qui les a probablement aidés au box-office. Les fans devront attendre pour voir comment Sonic l’hérisson et L’appel de la nature effectuer le week-end prochain, mais c’est certainement un bon signe pour les deux.

