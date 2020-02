Sonic the Hedgehog fait avancer le détective Pikachu au box-office

Malgré les critiques tièdes, le hérisson bleu a réussi à dépasser la souris jaune. Comme si c’était une fable, Sonic le hérisson, qui a d’abord attiré l’attention pour son apparence étrange, un record a été établi dans le cinéma du jeu vidéo arrivant aux États-Unis une collection de 57 millions de dollars pendant les trois premiers jours au box-office, dépassant les 54,3 millions qu’elle a obtenus Détective Pikachu aux mêmes dates.

Dans Espagne Sonic, le film, a été le film le plus regardé la semaine dernière, battant Parasites, oscarisé du meilleur film. Dans notre pays, il a réalisé un recomptage de 1,8 million d’euros.

Comme nous l’avons dit, avec ces chiffres, Sonic est le premier, également devant Tomb Raider, Warcraft et Angry Birds.

Il est possible que de bonnes figures comme celles-ci puissent effacer la stigmatisation des films de jeux vidéo dont il semble que seul Resident Evil soit sauvé, dont nous avons encore beaucoup à voir. Nous savons que Constantin Films travaille sur un nouveau film qui sera basé sur Resident Evil 7 et Netflix prépare une série. Dans le sillage de Mila Jovovich, le 4 septembre de cette année, nous pouvons voir le film Monster Hunter, écrit et réalisé par Paul W.S. Anderson, réalisateur de tous les films Resident Evil, Tout est dans cette putain de maison.

Comme pour les autres jeux, la semaine dernière la date de la première de la deuxième partie de la réédition de Tomb Raider. Il est également en attente d’en savoir plus sur le film La division, qui n’est connu que pour Jessica Chastain (Molly’s Game) et Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain), seront dirigés par David Leitch (Deadpool 2) et sortiront sur Netflix, nous ne savons pas si cette année ou l’année prochaine.