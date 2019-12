Sonic the Hedgehog prend ses chaussures dans un nouveau spot TV

Paramount a publié un nouveau Sonic l'hérisson Spot TV, montrant apparemment comment le personnage titre a obtenu ses chaussures. Sorti en février, Sonic the Hedgehog est la première adaptation hollywoodienne du personnage de jeu vidéo emblématique. Bien que l'anticipation ait été faible au début, de nombreux fans attendent maintenant avec impatience le film grâce à la bande-annonce de refonte.

Sonic the Hedgehog propose des divertissements rapides depuis 1991. Après Super Mario et Pac-Man, Sonic est probablement le personnage de jeu vidéo le plus reconnaissable. Bien que les jeux aient connu des hauts et des bas, Sonic reste néanmoins un incontournable dans le domaine du jeu. Paramount amènera le personnage sur grand écran. Le marketing commence à augmenter, y compris les marchandises. (Sonic recevra un Build-A-Bear, des ensembles de jeu et plus encore.) Le studio a également commencé à publier des spots télévisés. La semaine dernière, Paramount a publié un spot télévisé mettant en vedette Sonic demandant si Dwayne Johnson était président. Au dernier endroit, Sonic semble recevoir ses chaussures.

Sonic the Hedgehog a reçu un nouveau spot télévisé de Paramount Australia (via Tails 'Channel), montrant le personnage principal recevant apparemment ses chaussures d'une petite fille. Selon le personnage de James Marsden, ces chaussures aideront Sonic à contrôler sa vitesse. Découvrez le spot TV ci-dessous.

On ne sait pas qui est la petite fille, mais les fans pensent qu'elle est la fille des personnages de Marsden et Tika Sumpter. Les chaussures Sonic ont un objectif unique dans différents médias. Dans l'incarnation Archie Comics du personnage, les chaussures ont été données à Sonic pour réduire les frictions afin qu'elles ne s'usent jamais. Il semble que les chaussures de cinéma de Sonic serviront également un but. Fait intéressant, dans la bande-annonce originale du film, Sonic portait de véritables baskets Puma.

Il est difficile de dire dans quelle mesure Sonic the Hedgehog s'en sortira financièrement et de manière critique. Le personnage est certainement emblématique, mais cela ne suffit pas pour attirer le grand public. Les fans ont salué la refonte, qui capture presque parfaitement l'apparence de Sonic dans les jeux. Dans un revirement massif, au lieu de le ridiculiser, les fans encouragent maintenant les autres à regarder le film. Le film pourrait faire décemment si tous les fans vont le regarder, mais ce ne sera pas un succès si les nouveaux arrivants n'ont aucun intérêt. Le détective Pikachu a reçu un accueil décent, inaugurant potentiellement une nouvelle ère d'adaptations de jeux vidéo de qualité. Reste à savoir si Sonic l'hérisson fait de même et continue de briser la malédiction des films de jeux vidéo. Il sera certainement intéressant de suivre le box-office du film lors de sa sortie en février.

