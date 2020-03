Sonos abandonne l’exigence controversée de reprise du «mode de recyclage» que les appareils plus anciens en brique

Sonos a annoncé qu’il abandonnait son mode de recyclage controversé. C’était une exigence de son programme Trade Up, Sonos demandant aux utilisateurs de brique essentiellement leur ancien matériel en échange d’une remise de 30% sur un haut-parleur Sonos plus récent.

Lorsqu’un utilisateur utilisait le programme Sonos Trade Up, la société activait quelque chose appelé Mode de recyclage sur le haut-parleur hérité. Cela commencerait un compte à rebours de 21 jours, après quoi l’appareil cesserait de fonctionner. L’argument était simple: activez le mode de recyclage sur un haut-parleur hérité et bénéficiez d’une remise de 30% sur un nouveau produit Sonos.

Sonos a fait valoir que la «fonctionnalité» était conçue pour protéger la confidentialité des utilisateurs, mais les critiques ont déclaré qu’elle avait un impact néfaste sur la durabilité de Sonos.

Le Verge rapporte aujourd’hui, cependant, que Sonos met fin à cette politique. Désormais, lorsqu’un client Sonos utilise le programme Trade Up, il peut désormais choisir ce qui se passe avec son ancien haut-parleur. Ils peuvent choisir de «le conserver, le donner à quelqu’un, le recycler dans une installation locale de traitement des déchets électroniques ou l’envoyer à Sonos et laisser l’entreprise gérer le recyclage responsable».

Mieux encore, le programme Trade Up offre toujours une remise de 30%, même si vous choisissez de conserver l’ancien haut-parleur et de continuer à l’utiliser. Sonos encouragera toujours les utilisateurs à effacer leurs anciens haut-parleurs avant de les donner, de les vendre ou de les recycler, selon la société.

Les produits Sonos hérités éligibles pour le programme d’échange comprennent les appareils Play: 5, Zone Players et Connect and Connect: Amp d’origine fabriqués entre 2011 et 2015. Cependant, Sonos dit toujours que les produits hérités ne recevront pas de nouvelles mises à jour de fonctionnalités, bien que il continuera à déployer les correctifs de sécurité nécessaires.

En savoir plus sur le programme Sonos Trade Up sur le site d’assistance de l’entreprise ici. Que pensez-vous du programme Sonos Trade Up et de l’exigence controversée du mode de recyclage? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

