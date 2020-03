Sonos cible les cafés, les cafés et plus avec un programme qui regroupe des haut-parleurs intelligents et des services – .

(Photo Sonos)

Les entreprises qui cherchent à améliorer l’ambiance d’un espace avec de la musique peuvent profiter d’un nouveau programme d’abonnement lancé à Seattle par Sonos, la société audio sans fil multi-pièces.

Le programme, annoncé mardi, est la réponse de la société de 17 ans à la croissance organique qu’elle a déjà constatée dans l’utilisation de ses haut-parleurs intelligents dans les cafés, cafés, studios de yoga, gymnases et ailleurs.

PRÉCÉDEMMENT: Sonos à croissance rapide augmente le volume dans son nouveau bureau de Seattle dédié aux personnes, aux produits et à la musique

“Notre objectif est de donner aux entreprises un moyen simple et flexible d’apporter un son exceptionnel à leurs clients”, a déclaré la société.

Les petites et moyennes entreprises – à partir de Seattle et des Pays-Bas – peuvent choisir parmi différents forfaits comprenant des haut-parleurs, l’installation, du contenu organisé et plus encore. Les prix varient de 50 $ à 100 $ par mois pour un engagement de deux ans.

Jusqu’à six haut-parleurs Sonos One SL.

Supports muraux et installation professionnelle.

Un Sonos Boost pour l’extension WiFi.

Contenu organisé sous licence commerciale disponible via Soundtrack Your Brand à Seattle et Epidemic Spaces aux Pays-Bas.

Support client dédié, garantie et garantie de remboursement de 45 jours.

Un ensemble d’enceintes Sonos One SL. (Photo Sonos)

“Je voulais un système qui puisse remplir mon restaurant de son sans perte de qualité audio”, a déclaré James Lim, propriétaire de Watson’s Counter dans le quartier Ballard de Seattle. «En ayant un son de haute qualité, nous sommes en mesure de donner vie à l’espace grâce à des confitures impressionnantes sur lesquelles nous pouvons travailler et à nos invités de se détendre. Les gens commentent la musique tout le temps et cela nous a vraiment aidés à établir de véritables relations avec nos clients. »

Sonos a des racines à Seattle, avec un bureau de 163 personnes qui est le bureau à la croissance la plus rapide du monde pour la société basée à Santa Barbara, en Californie.