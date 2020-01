Sonos décide de maintenir le support de ses produits les plus anciens

Sonos est connu pour la fabrication de certains des meilleurs systèmes sonores domestiques grâce à l’écosystème qui les accompagne. Bien que l’opinion générale de la société soit assez positive, elle n’a pas été récemment exempte de controverses, certaines par pure concurrence avec des grands comme Google, et une autre, plus compliquée, Cela a à voir avec votre relation avec le consommateur.

L’une des caractéristiques de ses haut-parleurs est liée à leur durabilité. Historiquement, même les premières générations de systèmes Sonos fonctionnent non seulement parfaitement aujourd’hui, mais ont également été prises en charge au sein de l’écosystème de l’entreprise, recevant dans de nombreux cas de nouvelles fonctionnalités au-delà du support de plate-forme classique.

Sonos a donc été plongé dans une tessiture: leur équipement est suffisamment bon pour que les nouvelles technologies mises en œuvre n’aboutissent pas à une excuse suffisante pour que les consommateurs changent leurs anciens produits pour de nouveaux. Et d’où la controverse: Sonos a commenté il y a quelques semaines que cesserait de supporter des équipements plus ancienset lorsqu’ils travaillaient dans le même écosystème, beaucoup couraient le risque de ne plus être dans la passerelle et le logiciel Sonos.

La réalité est que ces produits plus anciens manquent de la puissance de traitement et de la mémoire pour prendre en charge les expériences modernes de Sonos. Au fil du temps, la technologie progressera d’une manière que ces produits ne prendront pas en charge. Pour certains propriétaires, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas importantes. Par conséquent, ils peuvent choisir de ne pas participer au programme Trade Up – Sonos Communiqué à The Verge

L’alternative de Sonos pour les utilisateurs était d’activer le mode de recyclage des appareils et, en retour, la société leur a offert une remise de 30% pour en acheter un nouveau. Le problème est que les appareils fonctionnent parfaitement et les mettent en mode de recyclage offert par Sonos, ce qui signifie qu’ils cessent de fonctionner artificiellement, c’est-à-dire une fois activé, ce mode les rend inutilisables (bien que comme nous le disons, ils fonctionnent) et ne peuvent pas atteindre le marché de l’occasion. Être, en plus, l’utilisateur en charge de le ramener à un point propre.

Lorsque vous recyclez un produit Sonos, choisissez de le désactiver définitivement. Une fois que vous confirmez que vous souhaitez recycler votre produit, la décision ne peut pas être annulée. Une fois le produit Sonos désactivé, toutes vos informations personnelles seront effacées en toute sécurité avant de passer en mode Recyclage – FAQ Sonos.

Quelqu’un a recyclé cinq de ces Sonos Play: 5 haut-parleurs. Ils valent 250 $ chacun, utilisés, et ceux-ci sont en bon état. Ils pourraient facilement être réutilisés.

Par conséquent, la controverse a été servie: d’une part, nous avions l’entreprise qui ne voulait pas étendre le support (quelque chose de logique à comprendre avec un appareil de 10 ans derrière le dos), mais d’autre part ce manque de support a laissé l’appareil sans travailler malgré étant en parfait état, et l’alternative de mode de recyclage a rendu la question plus compliquée car elle a définitivement bloqué l’appareil. Et nous devons nous rappeler que nous parlons d’orateurs.

Maintenant, la société semble avoir entendu les critiques de ses utilisateurs et a décidé de revenir en arrière. Dans un communiqué, le PDG de Sonos a souligné que les appareils ne vont pas cesser de fonctionner et que pour le moment les choses restent ce qu’elles sont aujourd’hui:

Lorsque nous aurons terminé les nouvelles mises à jour logicielles pour nos produits * hérités *, ils continueront de fonctionner comme ils le font aujourd’hui. Nous ne les bloquons pas, nous ne les forçons pas à l’obsolescence et nous ne supprimons rien. Beaucoup d’entre vous ont investi massivement dans vos systèmes Sonos et nous avons l’intention d’honorer cet investissement le plus longtemps possible. Bien que les produits hérités Sonos n’obtiennent pas de nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour avec des corrections de bogues et des correctifs de sécurité aussi longtemps que possible. Si nous trouvons quelque chose de fondamental à l’expérience qui ne peut pas être abordé, nous travaillerons pour offrir une solution alternative et vous informer des changements que vous verrez dans votre expérience.

Au final, les utilisateurs ont gagné une bataille.

