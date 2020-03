Sonos rejette le mode de recyclage controversé

Sonos a connu l’un des épisodes les plus controversés en termes de durabilité et de renouvellement de ses produits. À tel point que l’entreprise a dû abandonner et abandonner son programme de recyclage des appareils, notamment en ce qui concerne la section dans laquelle, une fois ce système activé, laissé inutilisable les appareils bien qu’ils fonctionnaient parfaitement.

L’idée derrière ce programme était qu’une fois le mode de recyclage activé, l’appareil était inutilisable en échange d’une remise sur un nouveau produit Sonos, mais c’est l’utilisateur qui a dû prendre le vieil orateur à un point propre et ne pouvaient pas être vendus à un tiers, même s’ils fonctionnaient parfaitement.

De plus, Sonos a également sauvegardé les anciens haut-parleurs sans prise en charge et conservera les mises à jour logicielles les plus élémentaires garantir le fonctionnement des équipements existants.

À cet égard, bien que le programme Trade Up se poursuive, un porte-parole de Sonos a confirmé à Engadget que le mode de recyclage ne serait plus disponible. Désormais, les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la remise de 30% n’ont plus qu’à prouver que vous possédez l’un des produits “hérités” éligibles, validant leur numéro de série.

Une fois cela fait, la remise sera appliquée à l’appareil que Sonos vend actuellement dans sa boutique en ligne et sera vous pouvez continuer à utiliser l’ancien matériel tant que vous le voulez ou que vous le lui donnez, le vendez ou le donnez temporairement à un tiers.

Bien sûr, tous ceux qui ont activé le mode de recyclage sur un ancien appareil ne peuvent pas l’inverser, mais Sonos recommande aux clients dans cette situation de contacter leur équipe de service client pour trouver une solution.

👇 Plus en hypertexte