Sonos supprime la prise en charge des périphériques hérités, potentiellement des mises à jour nerfing pour l’ensemble de votre système Sonos

Sonos a récemment été critiqué lorsque la nouvelle a annoncé qu’il brickait en permanence des appareils parfaitement fins dans le cadre de son programme d’échange. Ce problème de déchets électroniques pourrait être amplifié au cours des prochains mois, car Sonos a annoncé qu’il déconseillait le support logiciel pour certains de ses anciens produits à partir de mai. Le problème est que si votre maison comprend à la fois des appareils hérités et modernes, aucun ne recevra plus de mises à jour car les produits Sonos doivent partager le même logiciel sur un réseau. Cela vous oblige à acheter de nouveaux haut-parleurs ou amplis si vous souhaitez rester à jour avec les nouvelles fonctionnalités.

Les produits concernés ont été fabriqués entre 2005 et 2015, de sorte que certains d’entre eux n’ont pas beaucoup plus de quatre ans, ce qui est une courte durée de vie pour l’équipement audio (même les Chromebooks bénéficient désormais d’un support plus long). Sonos cite la faible mémoire et le manque de puissance de traitement comme le principal coupable qui empêche ces appareils de recevoir les futures mises à jour logicielles. La société affirme que vous pouvez continuer à utiliser votre système tel quel après mai, mais au fil du temps, «cela risque de perturber l’accès aux services et aux fonctionnalités générales». Nous ne savons pas si cela fait référence aux fonctionnalités à venir ou si les fonctionnalités de base pourraient être affectées.

Sonos propose également son programme d’échange en tant qu’autre option, qui vous permet d’économiser 30% sur un nouveau produit lorsque vous briquetez et recyclez vos anciens appareils. Cette solution est encore loin d’être bon marché. Par exemple, le Connect: Amp obsolète coûtait 500 $ il y a quelques années alors que son successeur coûte maintenant 650 $. Même avec le rabais de 30%, vous finirez par payer environ 450 $ pour cela. Étant donné que Sonos est un système multi-pièces, vous devrez peut-être obtenir plusieurs nouveaux produits.

Dans une conversation avec The Verge, Sonos a déclaré qu’il “introduirait un moyen pour les clients qui souhaitent continuer à utiliser leur matériel hérité de séparer ces anciens produits de leur système Sonos principal”, mais les détails ne sont pas clairs. Serez-vous toujours en mesure de basculer entre ces deux réseaux de manière transparente, ou cela créera-t-il deux jardins clos? La société ne mentionne même pas encore cette option dans ses documents de support.

Les produits Sonos hérités sur la gauche cesseront de recevoir une assistance tandis que les produits modernes sur la droite continueront à recevoir des mises à jour logicielles tant qu’ils ne font pas partie d’un système qui comprend des appareils hérités. Vous pouvez également vous connecter à votre compte Sonos pour voir lesquels de vos amplis et haut-parleurs sont affectés.

Le progrès technologique est tout simplement naturel, et les produits plus anciens deviennent obsolètes tout le temps, mais vous pourriez affirmer que Sonos se met en quatre pour rendre le processus aussi coûteux pour les consommateurs et l’environnement que possible. Bien que ses haut-parleurs et amplis aient des entrées de ligne et d’autres ports, ce qui permet techniquement de les utiliser sans connexion Internet, vous ne pouvez pas régler de paramètres tels que le volume de la source, la compression ou l’égaliseur – toutes ces options sont disponibles dans le Sonos app. Espérons que la solution à deux réseaux communiquée à The Verge ne sera pas trop restrictive et permettra aux propriétaires de continuer à utiliser leur matériel existant s’ils en sont satisfaits.

Apparemment, si les nouvelles de Sonos qui stérilisent son matériel hérité vous ont mal tourné, vous n’êtes pas seul – pas de loin. Le retour de bâton contre l’annonce de cette semaine a été rapide et brutal, les utilisateurs dénonçant partout la décision de l’entreprise.

En réponse à cette réaction, le PDG de Sonos, Patrick Spence, a publié une déclaration officielle dans laquelle il s’excuse pour la façon dont la société a géré le partage de ces nouvelles, et laissant tant d’utilisateurs confus et inquiets pour l’avenir de leurs appareils Sonos.

Il écrit:

Nous vous avons entendu. Nous n’avons pas réussi dès le départ. Je m’en excuse et je voulais vous assurer personnellement de la voie à suivre:

Tout d’abord, soyez assuré qu’en mai, lorsque nous mettrons fin aux nouvelles mises à jour logicielles pour nos produits hérités, ils continueront de fonctionner comme ils le font aujourd’hui. Nous ne les briques pas, nous ne les forçons pas à l’obsolescence et nous n’enlevons rien. Beaucoup d’entre vous ont investi massivement dans vos systèmes Sonos, et nous avons l’intention d’honorer cet investissement aussi longtemps que possible. Bien que les anciens produits Sonos n’obtiennent pas de nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour avec des corrections de bogues et des correctifs de sécurité aussi longtemps que possible. Si nous rencontrons quelque chose de fondamental dans l’expérience qui ne peut pas être résolu, nous travaillerons pour offrir une solution alternative et vous informer des changements que vous verrez dans votre expérience.

Deuxièmement, nous vous avons entendu sur la question des produits hérités et des produits modernes ne pouvant pas coexister chez vous. Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et nous en partagerons davantage au cours des prochaines semaines.

Bien que nous ayons beaucoup d’excellents produits et fonctionnalités en préparation, nous voulons que nos clients passent à nos derniers et meilleurs produits lorsqu’ils sont enthousiasmés par ce que les nouveaux produits offrent, non pas parce qu’ils se sentent obligés de le faire. C’est l’intention du programme de reprise que nous avons lancé pour nos clients fidèles.

Merci d’être un client Sonos. Merci d’avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires. J’espère que vous pardonnerez notre faux pas et laissez-nous regagner votre confiance. Sans vous, Sonos n’existerait pas et nous travaillerons plus que jamais pour gagner votre fidélité chaque jour.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Patrick Spence

PDG, Sonos

Bien qu’il n’y ait rien de vraiment nouveau là-dedans, Spence met l’accent sur quelques points clés: rien n’est maçonné, et les appareils hérités et modernes continueront d’interagir dans leurs rangs.

Ce que nous n’obtenons pas, cependant, est un aperçu supplémentaire de la façon dont cette répartition va fonctionner, et cela ne fait que renforcer nos craintes que les utilisateurs des deux types de classes Sonos se retrouvent à utiliser deux réseaux audio entièrement indépendants. Cela menace d’être un cauchemar pour quiconque a mis en place des groupes comprenant des locuteurs mixtes hérités et modernes.

Espérons que, quelle que soit l’implémentation mise en œuvre par Sonos, elle trouvera un moyen élégant de gérer la transition, mais pour le moment, la réponse de l’entreprise ne nous laisse pas une tonne de confiance.