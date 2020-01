sont ceux des marques des années 80 Nokia et Motorola

Compagnies de téléphone Nokia, Motorola, Ericsson et pomme au fil des ans, ils ont connu un succès incroyable, notamment grâce aux premiers téléphones portables développés entre les années 80 et les années 2000. modèlesen fait, ils ont connu un succès incroyable et sont aujourd’hui très importants pour le monde du téléphone, mais pas seulement.

ces vieux modèles ils sont également très importants pour le monde des collectionneurs et pour les nombreux collectionneurs fascinés par vintage électronique. En effet, certains modèles ont actuellement une valeur proche de 1 000,00 / 2 000,00 euros.

En fait, il est bon pour ceux qui en ont gardé un dans leur tiroir d’en faire un rapidement recherche sur le net parce que les plus chanceux pourraient être en possession d’un téléphone portable à collectionner et racheter un joli butin en le vendant.

Mobiles de collection: voici les modèles les plus recherchés dans le monde de la collection

la vintage électronique c’est surprenant et beaucoup de gens en sont fascinés. En fait, dans les divers enchères en ligne il y a de nombreuses demandes pour certains modèles en particulier.

Par exemple, actuellement le modèle le plus cher et le plus recherché dans les différentes enchères en ligne est le T10. Aujourd’hui, ce téléphone portable lancé en 1999, a une valeur économique d’environ 2 000,00 euros si les conditions sont excellentes et est toujours fonctionnel.

Cependant, l’Ericsson T10 n’est pas le seul recherché. Les modèles se distinguent également dans la liste Motorola DynaTAC 8000X et le Mobira Senator, les deux premiers modèles développés respectivement par Motorola et Nokia dans les années 80. Aujourd’hui, chaque modèle a une valeur de 1 000,00 euros si les conditions sont bonnes.

La liste ne peut pas manqueriphone 2G développé par la célèbre compagnie de téléphone américaine. Le premier modèle de smartphone à écran tactile affiche une valeur de 1 000,00 euros dans certaines ventes aux enchères, mais uniquement s’il est conservé en bon état et toujours fonctionnel.