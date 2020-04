sont désormais également disponibles en Italie

La présentation officielle du Huawei Série P 40, la nouvelle génération de téléphones Huawei, très attendue par les fans. Aujourd’hui, la société a officiellement annoncé le lancement sur le marché italien. La vente se fera via une série de boutiques en ligne et, si possible, via les plus importants magasins d’électronique grand public. Mais ce n’est pas tout, l’entreprise propose ensemble le lancement de ses nouveaux appareils, également une série de propositions attrayantes sur d’autres produits appartenant à l’entreprise.

Huawei, la série P40 et toutes les autres nouveautés en Italie

Les magasins disponibles pour l’achat de téléphones Huawei seront: la boutique e-commerce Huawei, le site du Huawei Experience Store à Milan et bien sûr Amazon. Les appareils disponibles aujourd’hui sont le P40 et le P40 Pro. Ils sont en vente avec finition en verre, dans les couleurs Givre noir, or rose et argent. Avec un achat effectué avant le 4 mai pour l’un des deux appareils, chaque utilisateur recevra gratuit un Regardez GT 2 en couleur Noir mat. En dehors de cette offre, la SmartWatch est disponible au prix de 229 euros.

Un autre cadeau précieux pour les clients sera 50 Go de stockage gratuit pendant un an sur la plateforme Cloud de l’entreprise, ainsi que 10 films gratuits sur Huawei Video ou un bon de 50 euros à consommer sur la plateforme. Mais cela ne s’arrête pas là, car tous ceux qui achètent l’un de ces deux appareils innovants pourront accéder pendant 3 mois chez Huawei Music VIP Membership, sans payer. Compte tenu de toutes les qualités présentes dans ce nouveau smartphone créé par l’entreprise, ces offres semblent très attractives. À partir d’aujourd’hui, les P40 et P40 Pro seront disponible au prix recommandé respectif de 790 € 9,90 et € 1049, € 90.