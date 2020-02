Sony a breveté le nouveau contrôleur

Pendant Sony n’a pas encore révélé ses plans officiels pour PlayStation 5, la société a récemment déposé un brevet auprès de l’OMPI un nouveau contrôleur de mouvement. Ce contrôleur de mouvement est équipé de capteurs d’empreintes digitales et est capable d’identifier où les doigts frappent le panneau du capteur. Les capteurs peuvent être utilisés pour différentes interactions dans Jeux VR ou tireur.

PlayStation 5: les fonctions du contrôleur seront différentes de celles des autres similaires

Le brevet montre également que le contrôleur comporte une fine bande qui montre à la fois les capteurs d’empreintes digitales et infrarouges. Cela signifie que lorsque la main d’un joueur s’enroule autour du contrôleur, ses doigts touchent les capteurs. Avec les scanners IR et d’empreintes digitales, le contrôleur peut même détecter comment bougent tes doigts et la distance entre eux pour contrôler le multitouch.

Les informations seront ensuite transmises à la console par infrarouge. Il s’agit d’un système différent de Cosmos vit de HTC et Oculus Quest de Facebook, qui utilise les caméras du casque pour suivre les mouvements. De plus, le contrôleur PS5 comportera un bouton d’activation en haut avec les capteurs en bas. L’autre côté a le joystick et les boutons de commande DualShock. Il existe également une ceinture de préhension. Il est important de noter que les brevets ne se concrétisent pas toujours, il est donc toujours bon de prendre certaines informations que nous recevons avec une pince. Ce n’est pas encore clair donc rien concernant la PlayStation 5, on va continuer d’attendre.