Sony a du mal avec la tarification de la PS5 et des appareils comme le Galaxy S20 pourraient être à blâmer – .

Plusieurs fuites ont indiqué que Sony dévoilerait la PlayStation 5 en février, tout comme il l’avait fait avec son prédécesseur en 2013, mais cela ne s’est pas produit. Une révélation de février sur PS5 semble peu probable à ce stade. Sony n’a pas encore envoyé d’invitations pour la conférence de presse, et un nouveau rapport indique que la société pourrait avoir un plus gros problème entre ses mains. Le fabricant de consoles n’a pas encore décidé du prix de la PS5, note le rapport, qui aurait dû être réglé ce mois-ci. Et il semble que les appareils mobiles, y compris la série Galaxy S20 que Samsung vient de dévoiler, pourraient être à l’origine des difficultés de tarification de la PS5 de Sony.

Les coûts de fabrication de la PS5 peuvent atteindre 450 $ par unité, ont déclaré à Bloomberg des personnes familières avec le développement de la console. En 2013, la PS4 à 399 $ coûtait 381 $ à fabriquer, selon les estimations, ce qui donnait à Sony une petite marge sur chaque vente. En supposant que Sony souhaite conserver le même profit, un coût de fabrication de 450 $ signifierait que l’appareil aurait coûté au moins 470 $.

Un prix aussi élevé pourrait être difficile à vendre pour les acheteurs, note le rapport, étant donné que la PS4 Pro coûte 399,99 $, mais elle est souvent remise. Cependant, je soulignerai que les joueurs ne doivent pas oublier le fait que la PS5 offrira des performances bien au-delà des capacités de la PS4 Pro, ce qui pourrait justifier la hausse des prix. Comme je vous l’ai déjà dit, 499 $, qui est le prix annoncé de la PS5 jusqu’à présent, aurait beaucoup de sens. Il est probablement impossible de construire vous-même votre propre plate-forme de jeu PC avec des pièces équivalentes pour moins de 499 $.

Le rapport indique que le plus gros mal de tête de l’entreprise est la mémoire flash RAM et NAND, qui est engloutie par les fabricants de smartphones qui lancent de nouveaux téléphones 5G cette année. Un tel appareil est le Galaxy S20, qui est livré avec au moins 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le plus grand rival de Samsung s’apprête également à dévoiler de nombreux concurrents S20, qui devraient basculer au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, selon les fuites existantes et les premières annonces.

Bloomberg dit également que la PS5 comportera un autre composant coûteux, par rapport à la gamme PS4. C’est un nouveau système de refroidissement qui coûtera quelques dollars par unité, plutôt que moins d’un dollar. Apparemment, Sony veut s’assurer que la dissipation thermique ne sera pas un problème pour le système, ce qui est une autre indication que la nouvelle console sera incroyablement puissante. La plupart des autres composants de la console ont été verrouillés, ont indiqué les sources.

L’épidémie de coronavirus, quant à elle, n’a aucun impact sur les préparations de production de PS5, ont indiqué les sources. La fabrication pourrait démarrer au printemps, comme ce fut le cas avec la PS4, mais après que Sony ait finalisé le prix.

La société attend peut-être que Microsoft fasse son premier pas en ce qui concerne le prix de la console 2020. Le prix de la Xbox Series X pourrait être dévoilé en juin à l’E3, un événement que Sony snobe pour la deuxième année consécutive. Mis à part le prix, Sony doit également décider du nombre d’unités PS5 à fabriquer au cours de la première année.

Le rapport ne dit rien sur le lancement de la PS5 de Sony, cependant, nous sommes tous de retour à l’attente.

Source de l’image: Iren Key / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

