Sony a peut-être accidentellement révélé la date de lancement de sa PS5 – .

La PlayStation 5 est l’un des nouveaux produits les plus en vogue de l’année, et vous devrez attendre au moins environ huit mois pour acheter. C’est aussi un produit qui n’a pas encore été présenté correctement. Sony a révélé quelques détails sur le matériel de base de la PS5, en se concentrant sur les améliorations massives des performances qui permettront des expériences de jeu totalement nouvelles. Mais le géant japonais qui a vendu près de 110 millions d’unités PS4 depuis sa sortie n’est pas prêt à s’engager sur des spécificités PS5. Nous ne savons pas quand la console sera dévoilée, quand elle sera disponible en précommande ou combien cela coûtera. Mais il s’avère que Sony a laissé entendre à quoi pourrait ressembler son calendrier de lancement PS5 et nous l’avons presque manqué.

Les dirigeants de Sony ont déclaré lors d’un récent appel aux résultats que la société n’avait toujours pas décidé du coût de la nouvelle PlayStation 5, et nous avons expliqué à l’époque pourquoi c’était en fait une bonne nouvelle. Sony a semblé suggérer qu’il recherchait la rentabilité pour l’ensemble du cycle de production de la PS5 et qu’il était prêt à prendre un coup financier au début afin de rendre la PS5 aussi abordable que possible. Le prix initial de la PS5 sera l’un des facteurs les plus importants affectant les décisions d’achat des joueurs souhaitant se mettre à niveau. Un rapport récent a affirmé que Sony avait du mal à réduire ses coûts, avec une nomenclature de 450 $ pour la console de nouvelle génération.

Le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a également abordé le calendrier de sortie de la PS5 lors de l’appel, un détail que nous avons presque manqué.

Selon une transcription de Motley Fool de l’appel, l’exécutif a également abordé les orientations pour le trimestre de mars 2021, qui comprendraient les chiffres des ventes de PS5 (c’est nous qui soulignons):

Mikio Hirakawa – Bank of America Merrill Lynch – Analyste

La PS5 doit être lancée au cours de la saison de vente vers la fin de l’année. Alors, quelles seraient les orientations – les futures orientations pour mars 21? Vous n’avez pas divulgué le prix de la PS5. Qu’adviendrait-il donc des directives que vous publierez en avril pour le prochain exercice?

Hiroki Totoki – Premier vice-président exécutif, directeur financier

Il est très difficile de vraiment discuter de ce calendrier, mais à partir d’aujourd’hui, nous fournirons des conseils à une période comparable à celle du passé. Nous ne changerons donc pas le calendrier.

Totoki abordait les orientations pour l’exercice 2020, qui commence en avril et comprendra près de deux trimestres complets de ventes PlayStation 5, est un détail important. Il semble suggérer que Sony s’en tiendra à certaines de ses anciennes habitudes, PlayStation incluse. Sony a publié des conseils pour l’exercice 2019, qui se termine en mars, fin avril dernier. Totoki semble suggérer que nous devrions nous attendre à un calendrier similaire.

Cela pourrait également indiquer que Sony cherche à s’en tenir au playbook de lancement de la PS4 à partir de 2013, bien qu’il ne soit peut-être pas en mesure de le reproduire dans son intégralité. Sony a dévoilé le matériel PS4 lors d’un événement PlayStation Meeting le 20 février 2013, où il a également présenté des démos de jeux à venir. Quelques mois plus tard à l’E3 2013, Sony a dévoilé le design réel de la console et le prix de vente. Puis, à la mi-août 2013, Sony a annoncé des dates de lancement pour différents marchés.

Avance rapide jusqu’en 2020, et Sony pourrait utiliser une recette similaire. Cependant, l’événement PlayStation Meeting 2020 ne peut pas avoir lieu ce mois-ci, étant donné que Sony n’a pas envoyé d’invitations à la presse pour le spectacle. De plus, Sony ne participera pas à l’E3 en juin, une décision étrange pour l’année de lancement de la PS5 de Sony. Et n’oublions pas que l’épidémie de coronavirus est encore un développement majeur cette année qui aura un impact sur les lancements de produits, la fabrication et l’économie mondiale.

Avec tout cela à l’esprit, y compris les commentaires de Totoki sur les conseils de Sony pour FY2020, nous nous attendons à ce que Sony révèle plus de détails sur la PS5 dans les mois à venir, probablement avant l’E3, où les développeurs de jeux pourraient en fait montrer certains des nouveaux jeux PlayStation 5 à venir. Mais la clé ici est que cela devrait se produire avant que Sony ne publie ses orientations pour le prochain exercice, qui, selon Totoki, se produira toujours en avril.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

