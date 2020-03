Sony a-t-il discrètement dévoilé certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités de la PS5? – .

Le monde du jeu attend que Sony fasse le prochain pas dans ce jeu d’échecs marketing complexe que le géant japonais joue contre Microsoft. Les deux sociétés ont pris le temps d’annoncer les fonctionnalités PS5 et Xbox Series X l’année dernière, ne dévoilant que les spécifications matérielles générales et les capacités de la console de nouvelle génération sans entrer dans trop de détails spécifiques. Microsoft a ensuite choqué les fans à la mi-décembre en dévoilant le nom de la série X et en montrant la conception réelle de la console. Deux mois plus tard, Microsoft a annoncé la plupart des spécifications et fonctionnalités clés de la console dans une autre décision surprenante. Pendant tout ce temps, Sony n’a fait qu’une seule annonce PS5 sans importance – elle a révélé le logo PlayStation 5 au CES 2020 début janvier. Lors du même événement, la société a annoncé que les meilleures nouvelles fonctionnalités de la PS5 n’avaient pas encore été révélées. Mais si vous savez où chercher, vous devriez déjà avoir une assez bonne idée de ce que Sony a prévu pour sa grande révélation sur PlayStation 5.

Depuis des mois, nous avons vu une multitude de fonctionnalités de jeu apparaître dans les brevets Sony qui décrivent diverses technologies qui pourraient être utilisées dans les futurs appareils, PlayStation 5 inclus. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que l’un d’eux se retrouvera dans la PS5, deux choses méritent d’être notées. Un: ces brevets ont vu le jour avant le lancement imminent de la PS5. Et deuxièmement: même s’ils ne sont pas utilisés, ils donnent toujours un aperçu de la façon dont Sony envisage l’avenir des jeux. Certaines des technologies que Sony souhaite protéger à l’aide de brevets pourraient même ne pas être possibles ou prêtes à temps pour la sortie de la PS5. Mais la console pourrait les obtenir plus tard, via des mises à jour logicielles ou des mises à jour d’accessoires.

Il se trouve que Sony a pas mal d’idées pour l’avenir du jeu vidéo. Dans ce qui suit, nous allons récapituler toutes les innovations de jeu brevetées récemment par Sony:

Conception DualShock 5

Le nouveau contrôleur, dont le nom n’a pas encore été confirmé, pourrait ressembler beaucoup au DualShock 4.

Contrôleurs de charge sans fil

Le contrôleur DualShock 5 peut prendre en charge la charge sans fil via un accessoire, au lancement ou plus tard sur la route.

Prise en charge du biofeedback

Le contrôleur pourrait également recevoir un accessoire différent qui enverrait à la console des données biométriques, y compris des informations sur la fréquence cardiaque et la transpiration, qui pourraient être transformées en actions dans le jeu.

Contrôleur DualShock 5 avec boutons orientés vers l’arrière

Le contrôleur de nouvelle génération pourrait être livré avec des boutons orientés vers l’arrière ou prendre en charge le même accessoire DualShock 4 que Sony vient de lancer, selon ce brevet.

Nouveau style de gameplay

Mis à part les modes de jeu solo et multijoueur, Sony pourrait ajouter un style de jeu coopératif différent qui permettrait à plusieurs utilisateurs de contrôler divers aspects du même jeu ou personnage dans le jeu, comme l’explique un nouveau brevet.

Nouvelles fonctionnalités du contrôleur

Sony a breveté une conception de contrôleur inhabituelle, mais les images utilisées peuvent être trompeuses. Le brevet pourrait concerner l’écran tactile de DualShock 5. Ou cela pourrait suggérer que d’autres appareils, comme un smartphone ou un téléphone de jeu, pourraient être utilisés pour contrôler une PlayStation à l’avenir.

Contrôleur PSVR

En parlant de nouveaux contrôleurs, Sony travaille également sur un nouveau contrôleur PSVR qui peut détecter les doigts et les gestes.

Jouer à des jeux de partout

Le cloud jouera un rôle majeur dans l’avenir de la PS5 de Sony, selon ce brevet, qui décrit un contrôleur qui pourrait être utilisé pour accéder au cloud pour diffuser des données sur n’importe quel écran.

Assistant vocal pour augmenter les ventes dans l’application

Ce brevet explique la technologie qui permettrait à la PS5 de recommander des solutions aux joueurs pour effectuer des tâches de jeu et des quêtes pouvant impliquer des transactions dans l’application. Il est lié à différents brevets qui suggèrent que la PS5 pourrait prendre en charge un assistant vocal capable de fournir des informations liées aux jeux en temps réel.

Contrôleur DualShock 5 avec microphone

Une autre découverte qui confirme encore plus l’intérêt de Sony pour un PlayStation Assistant est une manette de jeu dotée d’un microphone intégré pour gérer les commandes vocales. Le prototype DualShock 5 que Sony a présenté en octobre semblait comporter un microphone intégré.

Apprendre des actions du jeu

Pour travailler, un assistant virtuel devrait être capable de comprendre ce que vous faites tout en jouant à vos jeux préférés, et Sony a également un brevet pour cela. La technologie pourrait également aider Sony à améliorer les fonctionnalités liées au jeu en streaming et au partage de sessions de jeu avec les fans.

L’assistance PlayStation

L’assistant virtuel de Sony, parfois appelé PlayStation Assist, pourrait être fourni avec une application pour smartphone qui vous informerait de divers événements dans le jeu et fournirait des statistiques sur vos sessions de jeu. Sur la console, l’assistant peut fournir de l’aide en temps réel sur les étapes de jeu plus difficiles, ce qui réduirait la nécessité d’arrêter le jeu pour accéder à un didacticiel en ligne ou à une vidéo YouTube.

Conception du kit de développement PS5

Il s’agit du seul nouveau brevet Sony confirmé jusqu’à présent. Sony a en fait breveté le kit de développement PS5 que les développeurs ont reçu, et l’appareil réel ressemble exactement à celui de l’illustration suivante. On ne sait pas si Sony utilisera quoi que ce soit de cela pour la conception finale de la PS5, mais cela semble très probable.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

