Sony annonce la fermeture du forum

y un forum officiel Sony, créé spécifiquement pour PlayStation, qui a donné à de nombreux utilisateurs la possibilité de discuter des problèmes pouvant survenir lors de la possession d’une console et de les résoudre ensemble, ou de discuter de jeux et de toute autre chose. Cependant, ce forum il ne sera pas ouvert beaucoup plus longtemps.

Voici ce qui se passera sur le PlayStation Forum et de quelles autres manières il peut remplacer son utilisation

Comme Sony lui-même l’a récemment annoncé sur son site Web, le PlayStation Forum fermera sous peu le 27 février de cette année. Il le communique aux utilisateurs via quelques lignes d’avertissement publiées sur leur site. Les voici ci-dessous:

À partir du 27 février, le forum PlayStation.com ne sera plus disponible. Nous vous invitons à nous contacter via PlayStation.Blog, Twitter et Instagram.

Pour une assistance technique, veuillez visiter la page dédiée playstation.com/help

Les utilisateurs de PlayStation devront donc trouver une nouvelle façon de communiquer et de s’entraider qu’auparavant, et bien sûr, des protestations ont éclaté, car beaucoup affirment que le blog PlayStation n’est pas aussi fonctionnel que le forum et que les médias sociaux ne conviennent pas à ce type de besoin. En fait, ils ne sont pas tout à fait faux, si l’on considère qu’avant il suffisait de taper votre problème sur Google, alors que maintenant ce ne sera plus aussi rapide et automatique. Les utilisateurs les moins controversés ont simplement accepté le fait, en écrivant des messages de remerciement pour leur soutien reçu au cours de ces années. Les raisons de cette fermeture n’ont pas encore été expliquées et nous ne les connaissons donc pas, mais elles sortiront sans doute tôt ou tard.