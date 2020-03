Sony annonce les spécifications de la nouvelle PlayStation 5

Aujourd’hui 18 mars, malgré l’état d’immobilité dans lequel le monde entier est confronté, Sony se déplace et le fait avec l’annonce de la nouvelle PlayStation 5. Mark Cerny Architecte système principal de PS4 et PS5, il a expliqué par fil et par signe, dans chaque technicité, comment chaque composant matériel de la console est conçu.

Avec un historique des versions précédentes, Mark Cerny a présenté la nouvelle PS5, construit en toute confidentialité, avec un accent particulier sur GPU de donner une expérience jamais vue au public et avec l’introduction du rêve des développeurs, SSD.

Le SSD rêvé arrive enfin

introduit SSD, demande numéro un de tous les développeurs et clé du projet. Il y aura non seulement des téléchargements plus courts mais un flux de données de jeu beaucoup plus performant. L’unité de 825 Go permet une vitesse de 5,5 Go / s et jusqu’à 9 Go / s en mode compressé. Il n’y aura pas d’écran de chargement et les jeux instantanés commenceront donc. Une vitesse 100 fois plus élevé que le disque dur PS4.

La capacité de 825 Go a été décrétée la taille idéale pour une utilisation réelle et en même temps en évitant que la console coûte trop cher pour les utilisateurs. possible expansion avec d’autres SSD que Sony insérera dans une liste de compatibilité.

Audio 3D c’est l’un des grands ajouts. Grâce à la technologie Tempest 3D Audiotech, vous permettra d’identifier à partir du son par exemple la présence d’un ennemi derrière nous ou peut-être sur les côtés de l’écran. Pour permettre cette performance, l’audio a été mappé avec des tests sur de vrais utilisateurs.

PlayStation 5: les caractéristiques techniques

CPU: 64 AMD Ryzen 3e génération, Zen 2 7 nanomètres, 3,5 GHz, octa core avec 16 threads

GPU: Puce personnalisée créée sur le matériel Radeon Navi, prise en charge de la résolution 8K, prise en charge du traçage des rayons, 36 unités de calcul, RDNA 2 à 10,28 téraflops à 2,3 GHz, fréquence variable, 16 Go de mémoire

acoustique: Puce audio AMD 3D

SSD NvMe Custom de 825 Go à 5,5 Go / s en mode brut, en mode compressé, il atteint 8-9 Go / s

Rétrocompatible pour les jeux PS4 et la compatibilité PSVR