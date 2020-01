Sony avait une grande surprise en réserve pour son événement PS5, mais une énorme fuite pourrait l’avoir gâchée – .

Sony devrait largement dévoiler la PlayStation 5 le mois prochain, avec un leaker disant que le tout pourrait tomber lors d’une énorme conférence de presse le 5 février à New York. Sony n’a pas encore confirmé la rumeur, car la société n’a pas encore envoyé d’invitations à l’événement de presse. Un nouveau rapport affirme que la société prévoyait une énorme annonce de matériel surprise aux côtés de la PS5 lors de l’événement du mois prochain, mais il semble que cette surprise pourrait avoir été gâchée.

Apparemment, le nouveau casque PlayStation VR 2 sera dévoilé cette année, et il pourrait être annoncé aux côtés de la PS5 très attendue. Nous avons toujours soupçonné qu’un nouveau PSVR était en préparation, un système qui pourrait tirer parti du matériel PS5 plus sophistiqué. Et, si l’on en croit un développeur appelé Immersive VR Education, l’appareil PlayStation VR de nouvelle génération sera dévoilé cette année.

“En 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque PlayStation VR (PSVR), qui élargira encore la base d’utilisateurs VR haut de gamme – le groupe a l’intention de prendre en charge cet appareil avec son progiciel actuel”, a écrit Immersive. dans un rapport financier, explique TechBriefly.

Cependant, c’est tout ce que la société en dirait, et nous n’avons aucune idée de ce qu’une PlayStation VR 2 aurait à offrir. Immersive est le créateur de quelques expériences VR, y compris Apollo 11 VR et Titanic VR, et la société devrait être très intéressée et très informée sur l’avenir de PlayStation VR. TechBriefly note également que le PSVR est le casque VR le plus performant du marché, avec environ 5 millions d’appareils vendus. L’Oculus Rift, quant à lui, a vendu 1,5 million d’appareils.

En ce qui concerne le prochain casque PSVR, le vice-président directeur de la R&D de Sony, Dominic Mallison, a déclaré l’année dernière que les modèles PSVR de deuxième génération prendraient en charge de nouvelles fonctionnalités, notamment le suivi des yeux et la connectivité sans fil. Les fuites récentes sur PS5, cependant, ne faisaient pratiquement aucune référence à un casque PSVR 2, ce qui semblait suggérer qu’un appareil PlayStation VR de nouvelle génération arriverait à un moment donné après le lancement de la PlayStation 5.

Espérons que nous en apprendrons bientôt plus sur la PS5 et la PSVR 2, car le lancement de la PS5 aura probablement lieu dans les prochaines semaines.

Source de l’image: Jacob Siegal | .

