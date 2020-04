Sony brevète un robot «ami» pour vous accompagner tout en jouant à des jeux vidéo

La société note qu’un tel système robotique agirait comme un “individu de visionnement sympathique” pour l’utilisateur.

Office américain des brevets et des marques a récemment publié une demande de brevet déposée par la société de développement de jeux vidéo Sony Interactive Entertainment Inc., sur un robot «ami» qui accompagne une personne pendant qu’elle regarde la télévision ou joue à un jeu vidéo seul.

Selon le document, ce robot agirait comme une “visualisation conjointe qui ressent de la sympathie” pour l’utilisateur. Le fonctionnement de ce système est le suivant: la personne place le robot près d’elle et ensemble, elle voit un certain contenu. L’androïde réagit à ce qu’il observe à l’écran et interagit avec l’utilisateur sur ce qu’il voit.

Une illustration du robot présenté dans le brevet de Sony Interactive Entertainment Inc.

Avec ce projet, la société – filiale de Sony Corporation – espère que “l’affinité de l’humain avec le robot va augmenter”, et que la motivation des premiers à continuer à jouer sera renforcée avec l’aide de l’androïde, qui “se sentirait” satisfait ou triste selon l’humeur de la personne.

Mais ce robot n’accompagnerait pas seulement pendant un jeu vidéo, mais aussi pour regarder un film, une émission de télévision, etc., afin que l’utilisateur puisse profiter du contenu en compagnie du robot et ne pas s’ennuyer lors de ces seules activités.

Cependant, le fait qu’une entreprise brevette un produit ne signifie pas qu’à l’avenir elle l’utilisera, il n’y a donc plus rien à faire que d’attendre pour voir si Sony fait de ce robot ami une réalité.

Source: RT en espagnol

