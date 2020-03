Sony détaille toutes les spécifications de la PlayStation 5 (PS5)

Peu de temps après que Sony ait annulé son apparition à la Game Developers Conference (GDC) de cette année, la société a décidé de publier toutes les spécifications de sa prochaine console vidéo, la déjà bien connue PlayStation 5 ou PS5.

Que faut-il attendre de la PlayStation 5?

J’imagine qu’avec l’annonce récente de Microsoft donnant les spécifications de sa console vidéo Xbox Series X, y compris le meilleur de sa nouvelle manette, Sony ne pouvait pas attendre plus longtemps pour jeter tous les détails de la PlayStation 5.

De plus, voyant que l’E3 2020 est également annulé, Sony a décidé de choisir de dévoiler tous les détails de sa prochaine console vidéo PlayStation 5.

Sony dévoile les spécifications de la PlayStation 5 (PS5)

La PlayStation 5 aura de nouveaux jeux exclusifs pour elle, comme God of War a Uncharted, Gran Turismo, Spiderman ou Bloodborne entre autres. Mais comme la Xbox Series X, les jeux de sa version précédente la PS4, seront compatibles et seront vus avec de meilleurs graphismes et se chargeront plus rapidement. En grande partie grâce au système de type SSD, le rendant pratiquement instantané, la même chose se produira avec les installations de correctifs et de DLC.

Évidemment, ce n’est pas la seule chose qui s’améliore, puisque son processeur, son GPU et sa RAM sont brutalement améliorés, venant offrir pas moins de 10 téraflops, légèrement en dessous des 12 téraflops de son concurrent Xbox Series X.

En ce qui concerne le son, la PS5 offrira aux joueurs une expérience beaucoup plus réaliste avec le son Tempest 3D AudioTech.

En matière de stockage, la PS5 vous permettra d’installer des disques durs de grande capacité et vitesse, mais pas de sauvegarder les effets des jeux vidéo, mais de pouvoir installer plus de jeux vidéo.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PS5

Processeur Zen 2 avec huit cœurs (16 processus) à 3,5 GHz. (Fréquence variable) GPU AMD RDNA 2 avec 36 UC (2304 shaders) à 2,23 GHz (10,3 TFLOP de puissance) (fréquence variable). Prise en charge du lancer de rayons accéléré par le matériel.16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go / s. SDS de 825 Go avec une bande passante de 5,5 Go / s. Lecteur de disques Blu-ray 4K jusqu’à 100 Go / disque. Emplacement pour une extension de stockage facile. Son de position 3D AudioTech 3D Tempest de haute qualité Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120 Hz, les téléviseurs 8K, VRR (spécifications HDMI version 2.1)