Sony dévoilera la PlayStation 5 demain – .

Sony a révélé sur Twitter la date de l’annonce de la PlayStation 5 que les fans attendaient.

L’architecte principal du système PS5, Mark Cerny, révélera tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle PlayStation mercredi, sur le blog PlayStation de Sony.

La nouvelle fait suite à l’annonce surprise de la Xbox Series X par Microsoft hier, lorsque la société a révélé presque tous les secrets de la Xbox Series X.

Sony l’a finalement fait! La société a annoncé qu’elle était prête à nous dire tout ce qu’il y a à savoir sur l’un des produits les plus attendus de 2020, la PlayStation 5. Cependant, ce ne sera pas le lancement de la PS5 que nous attendions en janvier, et tout cela à cause de la pandémie de COVID-19. Sony a commencé à parler de la PS5 l’année dernière quand elle a révélé de nombreux détails sur la console de nouvelle génération sans être trop spécifique. Il a utilisé tous les mots à la mode recherchés par les fans: processeurs 7 nm, prise en charge du lancer de rayons, jeux 8K, stockage SSD ultra-rapide, nouveau contrôleur, compatibilité descendante et prix abordable, sans fournir de détails. À ce jour, nous n’avons toujours pas de fiche technique pour la PS5, nous ne savons pas à quoi ressemble la console, et nous n’avons pas de mot officiel sur le coût. Microsoft, quant à lui, a dévoilé le design de la Xbox Series X il y a des mois, puis, à la mi-février, a annoncé ses principales caractéristiques et fonctionnalités via un article de blog.

Au CES début janvier, Sony a annoncé que ses fonctionnalités PS5 les plus importantes n’avaient pas encore été annoncées, bien que nous ayons pu tomber sur quelques-unes ici et là grâce à des fuites. En d’autres termes, Sony a tout fait correctement, créant un buzz sur la PS5 pendant la majeure partie de l’année écoulée. Puis est arrivée une énorme fuite à la mi-janvier qui a révélé beaucoup plus de détails sur les spécifications et les fonctionnalités de la console, et a fourni un prix supposé et une date de sortie ferme. Sans oublier le fait qu’il nous a annoncé que Sony dévoilerait la nouvelle plate-forme de jeu début février lors d’une conférence de presse PlayStation Meeting. Mais ensuite, le coronavirus s’est produit et l’épidémie a forcé Sony à se retirer de plusieurs événements, y compris le grand Mobile World Congress en Espagne, ainsi que quelques émissions de jeux qui l’ont suivi. Ce n’est pas que nous nous attendions à ce que Sony révèle la PS5 au MWC ou à d’autres salons du jeu, mais l’épidémie a modifié les propres plans de Sony pour la nouvelle révélation de la PlayStation.

Il y a quelques mois, un rapport annonçait que Sony dévoilerait la PS5 en février lors d’une conférence de presse spéciale. Depuis lors, nous avons vu un tas de sources différentes affirmant que le lancement de février allait avoir lieu, bien que seulement l’une d’entre elles ait proposé une date réelle. Ce qui a vraiment aidé à ramener le clou, c’est la révélation inattendue de Sony qu’il n’ira pas à l’E3 2020 pour la deuxième année consécutive. C’est quelque chose que nous n’avons évidemment pas vu venir, surtout au cours d’une année où une toute nouvelle console allait sortir. Tout cela avant que Sony n’annonce sa décision de se retirer de MWC, PAX East et GDC.

Sony a fait les choses presque de la même manière en 2013. Il a annoncé fin janvier un discours-programme prévu pour le 20 février, où il a révélé quelques premiers détails sur la console comme les spécifications matérielles et certains jeux. Cependant, le design de la PS4 n’a pas été montré avant l’E3 2013, car Sony était encore présent au salon à l’époque.

Le coronavirus a peut-être tout changé pour l’annonce de la PlayStation 2020, d’autant plus que Microsoft a surpris les fans de Xbox avec une grosse annonce Xbox Series X à la mi-février qui a mis une pression supplémentaire sur la société japonaise. La dernière annonce significative de Sony sur PS5 est intervenue en octobre lorsque la société a révélé certaines des fonctionnalités du prochain contrôleur DualShock 5.

Nous nous attendons à ce que Sony soit plus présent cette semaine, d’autant plus que Microsoft a déjà révélé le design de la Xbox Series X et l’ensemble des spécifications.

Cela nous amène à l’annonce actuelle de Sony sur PS5. Sony est allé sur Twitter mardi, un jour après l’annonce surprenante des spécifications de la série X de Microsoft, pour taquiner sa propre annonce PS5. Tout se déroulera mercredi, à 9 heures PST, lorsque «l’architecte principal du système PS5 Mark Cerny fournira une plongée en profondeur dans l’architecture système de la PS5 et comment elle façonnera l’avenir des jeux». Tout est censé se produire en ligne sur le blog PlayStation de Sony, bien qu’il ne soit pas clair s’il sera diffusé – voir le tweet réel ci-dessous:

D’ici là, vous avez amplement le temps de rattraper toutes les rumeurs PS5 du mois précédent, que Sony pourrait bientôt confirmer. Les prix devraient commencer à 499 $ aux États-Unis, bien que les analystes s’attendent à des retards et à des pénuries de lancement. Les fuites antérieures ont parlé longuement des fonctionnalités de compatibilité descendante de la console et des plans marketing de Sony pour la PS5.

Les fuyards ont même révélé la structure de prix supposée de la Xbox pour les deux boîtiers qui concurrenceront la PS5 en 2020. Apparemment, Sony et Microsoft se disputent les exclusivités, pas le prix. En outre, cette Xbox Series X moins chère pourrait être en développement, mais elle ne devrait pas être lancée aux côtés de la Xbox Series X. La nouvelle PS5 serait déjà plus rapide que la nouvelle Xbox en ce qui concerne la RAM et le SSD, bien que la série X ait un meilleur GPU.

De plus, un nouveau brevet Sony est apparu, détaillant une fonctionnalité PS5 qui n’a cessé de fuir au cours des derniers mois. Le nouveau contrôleur DualShock 5, que Sony a dévoilé il y a quelques semaines sans révéler son nom, arborera un microphone qui devrait être utile pour un assistant vocal capable de fournir des informations en temps réel pour aider les joueurs pendant qu’ils jouent. C’est le genre de fonctionnalité non disponible sur d’autres consoles, et c’est une astuce qui pourrait s’avérer être un énorme avantage par rapport à la nouvelle Xbox Series X. La marque PS5 de Sony a également fuité, ce que nous avons interprété comme un signe que le lancement de la console doit être proche. , et nous avons récemment vu une image supposée de l’interface utilisateur finale de la console. De nouvelles découvertes parlaient de fonctionnalités supplémentaires que la PS5 pourrait obtenir à l’avenir, y compris la prise en charge du biofeedback et un nouveau contrôleur PSVR. Voici une collection de tous les brevets liés au jeu de Sony qui ont été découverts récemment, tous décrivant la technologie qui pourrait être trouvée dans la PS5 au lancement ou dans les années à venir.

Enfin, l’une des fuites précédentes a également fourni une liste de jeux qui seront prêts à temps pour la PS5. Vous savez, en plus de tous les titres PS1 à PS4 qui seront probablement jouables sur la nouvelle console. Séparément, plusieurs développeurs ont dévoilé ce à quoi on pouvait s’attendre des nouveaux jeux PS5 et Xbox, et Sony a expliqué qu’il était toujours attaché à des jeux solo puissants.

